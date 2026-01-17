राजस्थान: बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी, महेंद्र जीत सिंह मालवीय को मिली हरी झंडी

लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हरी झंडी भी दे दी गई है.

जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों में महिंदर जीत सिंह मालवीय ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की थी. जिसके बाद उनकी कांग्रेस में आने की अटकलें तेज हुई थी.

वर्ष 2024 में बीजेपी का थामा दामन- महेंद्र जीत सिंह

महेंद्र जीत सिंह मालवीय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था. जिसके बाद अब एक बार फिर वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं. बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था, जो कुछ कहा गया वो नही हुआ. साथ ही कहा कि मेरे समर्थकों की भी यही मांग थी कि मैं कांग्रेस में रहकर काम करूं.

बीजेपी छोड़ते ही एसीबी ने शुरू की छापेमारी

पिछले दिनों महेंद्र जीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में जाने की घोषणा करते ही कुछ ही घंटों बाद एसीबी ने उनके व्यवसायिक ठिकानों पर छापेमारी की. जिसके बाद उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया. वही सवाल उठाया कि बीजेपी छोड़ते ही उन पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है.

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें उदयलाल आंजना ने अध्यक्षता की बैठक में उन नेताओं के नाम पर चर्चा हुई जोकि फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. जिसमें कांता भील, खिलाड़ी लाल बैरवा, गोपाल गुर्जर, कैलाश मीणा,सुभाष तम्बोली के नाम शामिल हैं.

