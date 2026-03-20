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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan IAS-IPS Transfer: राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अफसरों के तबादले

Rajasthan IAS-IPS Transfer: राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अफसरों के तबादले

Rajasthan IAS IPS Transfer: राजस्थान में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. नए आदेश के तहत राज्य में 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 10:05 AM (IST)
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राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. सरकार ने गुरुवार शाम को 25 IAS और 9 आईपीएस अफसरों के तबादला किया है. नए बदलाव के तहत सीनियर आईएएस आलोक गुप्ता अब यूडीएच के प्रमुख सचिव और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. अभी तक वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे. 

अजिताभ शर्मा को रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इस पद पर तैनात प्रमुख सचिव हेमंत कुमार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सौंपा गया है. सीएमसी एक्स अखिल अरोड़ा से जलदाय विभाग का एडिशनल चार्ज वापस ले लिया गया है. पांच जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं.  

इन 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नौ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उनमें से पाँच जिले के एसपी बदले गए हैं. इस लिस्ट के मुताबिक साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी चूनाराम जाट को बाड़मेर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. संजीव नैन को पुलिस उपायुक्त क्राइम, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है. 

योगेश गोयल को पुलिस उपायुक्त जयपुर, कावेंद्र सिंह सागर को पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, अनिल कुमार को कमांडेंट 5th बटालियन जयपुर, हनुमान प्रसाद मीणा को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर, ज्येष्ठा मैत्रयी को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर और निश्चय प्रसाद पुलिस अधीक्षक चूरू, और पीयूष दीक्षित को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर तबादला किया गया है. 

25 IAS अधिकारियों के तबादले

आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा को एसीएस, मुख्यमंत्री बनाया गया है. वहीं अर्पण अरोड़ा, एसीएस, खान पेट्रोलियम विभाग, श्रेया गुहा को महानिदेशक, HCM RIPA, प्रवीण गुप्ता को एसीएस,सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिनेश कुमार एसीएस, प्रशासनिक सुधार, राजेश यादव को एसीएस स्कूल शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग, हेमंत कुमार गेरा को प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है. 

टी रविकांत प्रमुख सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग बनाए गए हैं. भवानी सिंह देथा प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, विकास सीताराम भाले, प्रमुख सचिव, पशुपालन, देवाशीष पृष्टि, अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, कृष्ण कुणाल सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर, नीरज के पवन, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर बनाए गए हैं. 

समित शर्मा को सचिव, सहकारिता विभाग, आरूषि मलिक, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ जोगाराम को सचिव और आयुक्त पंचायती राज जयपुर, पीसी किशन को सचिव, श्रम कारखाना बॉयलर विभाग, पूनम सचिव, महिला बाल विकास जयपुर, आरती डोगरा को सचिव, ऊर्जा विभाग, सरवन कुमार को संभागीय आयुक्त जयपुर, आनंदी को आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, शुचि त्यागी, सचिव, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. 

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Published at : 20 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
IAS IPS Transfer BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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