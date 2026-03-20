भीलवाड़ा: ईद की खरीदारी के लिए निकले मुस्लिम युवकों पर जानलेवा हमला, मंदिर में छिपकर बचाई जान

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBhilwara News: ईद की खरीदारी के लिए निकले मुस्लिम युवकों पर जानलेवा हमला, मंदिर में छिपकर बचाई जान

Bhilwara News: ईद की खरीदारी के लिए निकले मुस्लिम युवकों पर जानलेवा हमला, मंदिर में छिपकर बचाई जान

Bhilwara News In Hindi: भीलवाड़ा के लुहारिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर ईद की खरीदारी जा रहे युवकों पर हमला हुआ. जिसके एक एक शख्स घायल हो गया. सभी जान बचाने मंदिर में छिपे.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 Mar 2026 07:36 AM (IST)
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भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया गांव में जमीनी विवाद ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया. लंबे समय से चल रहे इस विवाद में इस बार हिंसा इतनी बढ़ गई कि आधा दर्जन से ज्यादा युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, कुछ युवक ईद की खरीदारी के लिए भीलवाड़ा शहर जा रहे थे. तभी गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे करीब 50–60 लोगों ने उन्हें रोक लिया और अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने लाठियों और अन्य हथियारों से युवकों को निशाना बनाया. इस दौरान उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मंदिर में छिपकर बचाई जान

हमले से जान बचाने के लिए युवक पास ही स्थित एक मंदिर में घुस गए और वहां छिप गए. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मंदिर के बाहर भी पत्थरबाजी की. हालांकि, मंदिर के पुजारी और वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने हिम्मत दिखाते हुए बीच-बचाव किया और हमलावरों को वहां से खदेड़ दिया. उनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

घटना यहीं खत्म नहीं हुई. आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित पक्ष के घरों को भी निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की. इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाकी लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं.

पुरानी रंजिश बनी वजह

पीड़ित पक्ष के अन्नू बानू का कहना है कि परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसी रंजिश में यह हमला किया गया. वहीं बबलू खा ने बताया कि गांव में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिससे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है.

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 20 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
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