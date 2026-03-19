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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल का तोहफा: राजस्थान रोडवेज में 207 नई बसें शामिल, 700 महिलाओं को बांटे हेलमेट

CM भजनलाल का तोहफा: राजस्थान रोडवेज में 207 नई बसें शामिल, 700 महिलाओं को बांटे हेलमेट

राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नई RSRTC बसों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें ब्लूलाइन, स्टारलाइन और AC बसें शामिल हैं. उन्होंने 700 महिलाओं को हेलमेट भी बांटे.

By : मुबारिक खान | Updated at : 19 Mar 2026 10:49 PM (IST)
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राजस्थान दिवस और हिन्दू नववर्ष (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है. गुरुवार (19 मार्च) को मुख्यमंत्री ने अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस कदम से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आम जनता को सुरक्षित और आधुनिक यातायात सुविधाएं मिल सकेंगी.

रोडवेज बेड़े में शामिल हुईं अत्याधुनिक बसें

मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत पूजन कर शुरू की गई इन 207 नई बसों में नवीनतम सुरक्षा मानकों और आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. इन बसों का विवरण इस प्रकार है:

  • 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें (Blueline Express)
  • 79 स्टारलाइन बसें (Starline)
  • 28 वातानुकूलित (AC) बसें

700 महिलाओं को बांटे हेलमेट

इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की गई. मुख्यमंत्री शर्मा ने 700 महिलाओं को 'सड़क सुरक्षा अग्रदूत' के रूप में हेलमेट वितरित किए. उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया.

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही क्यों मनाया जा रहा है राजस्थान दिवस?

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस और हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की 'चैत्र शुक्ल प्रतिपदा' के दिन ही वृहद् राजस्थान की स्थापना की थी. इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने 'चैत्र शुक्ल प्रतिपदा' पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है. इस वर्ष यह गौरवशाली दिवस 19 मार्च को पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

'विकसित राजस्थान' की ओर तेजी से बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले सवा दो सालों में राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे. लोगों ने माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 19 Mar 2026 10:49 PM (IST)
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BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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