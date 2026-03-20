राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बोर्ड की ओर से आज शुक्रवार (20 मार्च) को रिजल्ट जारी किया जा सकता है. लाखों छात्र-छात्राएं अपने नतीजों को लेकर उत्साहित और थोड़ा नर्वस भी हैं.

इस साल RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 10,68,078 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच राज्यभर के अलग-अलग केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई थीं. अब सभी को बस रिजल्ट का इंतजार है.

रिजल्ट जारी होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें. इसके बाद “RBSE 10th Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर डालें और सबमिट बटन दबाएं. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.



रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, जिससे साइट स्लो हो सकती है. ऐसे में घबराएं नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें. साथ ही, अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि समय बर्बाद न हो.