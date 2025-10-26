'वोट BJP ने लिए, सरकार चला रहे RSS और...', कांग्रेस का भजनलाल सरकार पर निशाना

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा रविवार (26 अक्टूबर) को जयपुर से साहवा जाते समय रास्ते में चूरू रुके, जहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हॉउस पहुंचने पर गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पदाधिकारियों नें स्वागत किया. इस दौरान मिडिया से मुखातिब होते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है की वोट बीजेपी ने लिए और सरकार आरएसएस और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे.

गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा, "इस समय प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है और सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्था और नगर निकाय की व्यवस्था को जनप्रतिनिधियों से छीनकर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दी है." उन्होंने कहा कि पहली बार है जब संवैधानिक व्यवस्था है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए और सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही और कभी परिसिमन का नाम ले रहे है और कभी दूसरी आड़ ले रहे हैं.

'हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी'

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ये भी कहा, "जब भी चुनाव करवाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और और जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस का शासन कितना अच्छा था और सरकार की योजनाएं कैसी थी और बीजेपी की पर्ची सरकार बनने के बाद विकास थम सा गया है."

प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा सरकार का पोल जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए यह बच रहे हैं लेकिन देखना यह है कि सरकार कब तक बचती है अब तो 6 साल हो गए, इन्हें चुनाव करवाने पड़ेंगे.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर क्या कहा?

कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के सवाल पर गोविंद डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हर स्टेप पार कर इस बार जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रही है. कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ऐसा होगा जो संगठन क़ो मजबूती दे और सबको साथ लेकर चले. राजेंद्र राठौड़ को बिहार चुनाव में जिम्मेदारी देने के सवाल पर डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा उन्हें यहां तो जिम्मेदारी दी नहीं. उन्होंने दावा किया कि बिहार में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.