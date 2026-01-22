हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Decor Tips: छोटे घर को लग्जरी बनाना है आसान, जानें 5 स्मार्ट आइडियाज

Home Decor Tips: छोटे घर को लग्जरी बनाना है आसान, जानें 5 स्मार्ट आइडियाज

कम जगह, ज्यादा सामान और सही प्लानिंग की कमी घर को और भी छोटा दिखा देती है. लेकिन सच तो यह है कि अगर थोड़ी समझदारी और सही डेकोर आइडियाज अपनाए जाएं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Jan 2026 09:09 AM (IST)
आज के दौर में नौकरी, पढ़ाई और बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं. बड़े शहरों में मौके तो बहुत होते हैं, लेकिन यहां रहने की जगह ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है. बढ़ती आबादी और महंगे रेट की वजह से लोगों को छोटे फ्लैट या 1BHK अपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है. कई बार मनपसंद लोकेशन पर घर मिल भी जाए, तो बजट के कारण समझौता करना ही पड़ता है. जब कोई पहली बार छोटे घर में शिफ्ट होता है, तो उसे यह जगह थोड़ी अजीब और घुटन भरी लग सकती है.

कम जगह, ज्यादा सामान और सही प्लानिंग की कमी घर को और भी छोटा दिखा देती है. लेकिन सच तो यह है कि अगर थोड़ी समझदारी और सही डेकोर आइडियाज अपनाए जाएं, तो छोटा सा घर भी काफी खुला, स्टाइलिश और लग्जरी महसूस हो सकता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ आसान, स्मार्ट और ट्रेंडी होम डेकोर टिप्स अपनाकर आप अपने छोटे से घर को बड़ा, हवादार और बेहद खूबसूरत बना सकते हैं. 

छोटे घर को लग्जरी बनाने के लिए 5 स्मार्ट आइडिया
 
1. हल्के रंगों से बढ़ाएं घर की रौनक - छोटे घर को बड़ा दिखाने में रंगों की बहुत अहम भूमिका होती है. अगर आप अपने घर की दीवारों, छत और फर्नीचर के लिए हल्के रंगों का चुनाव करते हैं, तो जगह अपने आप खुली-खुली नजर आने लगती है. सफेद, क्रीम, हल्का ग्रे, बेबी पिंक या हल्का नीला रंग कमरे में रोशनी को अच्छे से फैलाते हैं. गहरे रंग देखने में भले ही अच्छे लगे, लेकिन छोटे कमरे में ये जगह को और सिकुड़ा हुआ दिखा सकते हैं. इसलिए कोशिश करें कि पर्दे, बेडशीट और कुशन कवर भी हल्के रंगों में ही हों, ताकि पूरा घर एकसार और क्लासी लगे. 

2. सही और स्मार्ट फर्नीचर चुनें - छोटे घर में भारी और बड़े फर्नीचर रखने से जगह जल्दी भर जाती है.  ऐसे में जरूरी है कि आप हल्का, सिंपल और मल्टी-यूज फर्नीचर चुनें. आजकल बाजार में ऐसे कई फर्नीचर मिल जाते हैं, जो कम जगह में ज्यादा काम आते हैं. सोफा-कम-बेड, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, स्टोरेज वाले बेड और दीवार से चिपकने वाली शेल्फ छोटे घर के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं. इससे न सिर्फ जगह बचती है, बल्कि घर भी ज्यादा व्यवस्थित और मॉडर्न दिखता है. 

3. शीशे का करें सही यूज - अगर आप अपने छोटे घर को तुरंत बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो शीशा यानी मिरर आपके लिए सबसे आसान उपाय है. दीवार पर लगा बड़ा शीशा कमरे को दोगुना बड़ा दिखाने का काम करता है. यह कमरे में मौजूद लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पूरा स्पेस ज्यादा ब्राइट और खुला नजर आता है. आप लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया या बेडरूम में एक बड़ा मिरर लगा सकते हैं. चाहें तो मिरर वाले फर्नीचर या अलमारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घर को लग्जरी टच मिलेगा. 

4. फालतू सामान हटाकर रखें घर साफ-सुथरा - छोटा घर तभी सुंदर लगता है, जब वह साफ और व्यवस्थित हो. जरूरत से ज्यादा सामान घर को भरा-भरा और अस्त-व्यस्त दिखाता है. इसलिए समय-समय पर गैर-जरूरी चीजों को हटाते रहें. स्टोरेज बॉक्स, बास्केट और कैबिनेट का सही इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि फर्श पर कम से कम सामान रखा जाए, ताकि चलने-फिरने की जगह खुली रहे और घर बड़ा नजर आए.

5. अच्छी लाइटिंग से बदलें घर का लुक - छोटे घर को बड़ा और लग्जरी बनाने में लाइटिंग भी बहुत अहम होती है. पीली और हल्की सफेद लाइट घर को गर्माहट और स्टाइल देती है. दीवारों पर वॉल लाइट, कॉर्नर में फ्लोर लैंप या छत पर सिंपल एलईडी लाइट्स लगाकर आप घर का माहौल पूरी तरह बदल सकते हैं. दिन के समय प्राकृतिक रोशनी आने दें. मोटे और गहरे पर्दों की जगह हल्के और पतले पर्दे इस्तेमाल करें, ताकि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ सके.

Published at : 22 Jan 2026 09:09 AM (IST)
