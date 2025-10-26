उदयपुर: आदिवासी युवक की मौत के बाद बवाल, DSP पर लगे गाली देने के आरोप

राजस्थान में इन दिनों ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठ रहे हैं. जहां कुछ दिन पहले एसडीएम द्वारा पंपकर्मी को थप्पड़ मारने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब उदयपुर के डीएसपी का गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में डीएसपी सूर्यवीर सिंह प्रदर्शनकारियों को गाली देते और लाठीचार्ज की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. मामला सायरा क्षेत्र के हाईवे पर हुए सड़क हादसे से जुड़ा है, जहां युवक की मौत के बाद आदिवासी समाज धरने पर बैठा था.

दरअसल, उदयपुर के सायरा इलाके में गुरुवार (23 अक्टूबर) को एक हादसे के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बन गया है. यहां एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत के बाद परिजनों और आदिवासी समाज के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया. उनकी मांग थी कि एक करोड़ रुपये मुआवजा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी.

डीएसपी सूर्यवीर सिंह पर गाली देने का आरोप

प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, आरोप है तभी मौके पर पहुंचे गिर्वा रेंज के डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने प्रदर्शनकारियों को गालियां देना शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में डीएसपी खुद लाठीचार्ज की धमकी दी. वहां मौजूद एक युवक ने यह पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.

हिंसक हुई भीड़, पुलिस ने किया पथराव

इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया. लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग की. इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सरकार पर कार्रवाई के सवाल उठने लगे हैं.

आनंदपाल केस में भी आए थे चर्चा में

खास बात यह है कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं. वे आनंदपाल एनकाउंटर केस में चर्चा में आए थे. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर पंपकर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को निलंबित किया जा सकता है, तो जनता को गालियां देने वाले डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सरकार अफसरशाही पर लगाम लगाएगी, या फिर यह वीडियो भी कुछ दिनों में चर्चा से गायब हो जाएगा, यही अब बड़ा सवाल है.

वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी सूर्यवीर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों हो रहीं थी, उनकी मांगे असंवैधानिक थीं, जब उन्हें जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.