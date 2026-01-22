हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बादलों के बीच भी धुंध से कैसे बचता है विमान का कांच, किस तकनीक का होता है इस्तेमाल?

बादलों के बीच भी धुंध से कैसे बचता है विमान का कांच, किस तकनीक का होता है इस्तेमाल?

विमान की खिड़की का हजारों फीट की ऊंचाई पर भी साफ रहना और कोई धुंध न जमना किसी जादू का नहीं, बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग का नतीजा है. आइए समझें कि विमान के शीशे कैसे सुरक्षित रहते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jan 2026 09:07 AM (IST)
विमान की खिड़की का हजारों फीट की ऊंचाई पर भी साफ रहना और कोई धुंध न जमना किसी जादू का नहीं, बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग का नतीजा है. आइए समझें कि विमान के शीशे कैसे सुरक्षित रहते हैं.

सर्दियों में कार का शीशा हो या घर की खिड़की, थोड़ी सी ठंड और नमी मिलते ही धुंध जम जाती है, लेकिन जब विमान हजारों फीट ऊपर, बादलों के बीच और माइनस डिग्री तापमान में उड़ता है, तब भी उसकी खिड़की बिल्कुल साफ रहती है. न फॉग, न बर्फ, न धुंध. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या यह किसी खास कांच का कमाल है या इसके पीछे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी है?

विमान की खिड़की साधारण कांच जैसी नहीं होती है. यह खास तौर पर एविएशन के लिए डिजाइन की जाती है. ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जबकि केबिन के अंदर दबाव और तापमान नियंत्रित रहता है.
विमान की खिड़की साधारण कांच जैसी नहीं होती है. यह खास तौर पर एविएशन के लिए डिजाइन की जाती है. ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जबकि केबिन के अंदर दबाव और तापमान नियंत्रित रहता है.
ऐसे हालात में भी खिड़की का साफ रहना इस बात का संकेत है कि इसकी बनावट और तकनीक बेहद सोच-समझकर तैयार की गई है. विमान की खिड़की तीन परतों से बनी होती है. सबसे बाहरी परत बाहर के अत्यधिक ठंडे तापमान और कम एयर प्रेशर को झेलती है.
ऐसे हालात में भी खिड़की का साफ रहना इस बात का संकेत है कि इसकी बनावट और तकनीक बेहद सोच-समझकर तैयार की गई है. विमान की खिड़की तीन परतों से बनी होती है. सबसे बाहरी परत बाहर के अत्यधिक ठंडे तापमान और कम एयर प्रेशर को झेलती है.
Published at : 22 Jan 2026 09:07 AM (IST)
Aircraft Window Airplane Glass Fog Bleed Hole Airplane Window

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

