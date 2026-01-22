एक्सप्लोरर
बादलों के बीच भी धुंध से कैसे बचता है विमान का कांच, किस तकनीक का होता है इस्तेमाल?
विमान की खिड़की का हजारों फीट की ऊंचाई पर भी साफ रहना और कोई धुंध न जमना किसी जादू का नहीं, बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग का नतीजा है. आइए समझें कि विमान के शीशे कैसे सुरक्षित रहते हैं.
सर्दियों में कार का शीशा हो या घर की खिड़की, थोड़ी सी ठंड और नमी मिलते ही धुंध जम जाती है, लेकिन जब विमान हजारों फीट ऊपर, बादलों के बीच और माइनस डिग्री तापमान में उड़ता है, तब भी उसकी खिड़की बिल्कुल साफ रहती है. न फॉग, न बर्फ, न धुंध. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या यह किसी खास कांच का कमाल है या इसके पीछे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी है?
