विजय चौक पर ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण 22 जनवरी को नयी दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. यातायात संबंधी परामर्श के अनुसार, विजय चौक शाम चार बजे से 6:30 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रहेगा. कृषि भवन के पास स्थित गोलचक्कर से विजय चौक की ओर रायसीना रोड पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

परामर्श में कहा गया है कि पूर्वाभ्यास के दौरान दारा शिकोह रोड, कृष्ण मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद के गोलचक्करों से आगे विजय चौक की दिशा में यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

🔻In view of Rehearsals for Beating Retreat on 22 Jan 2025, certain traffic restrictions will be in place around Vijay Chowk from 1600–1830 hrs.

🔻Use alternate routes via Ring Road / Ridge Road / Minto Road / Aurobindo Marg.

भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं

गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने साझा रूप सभी गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स को सूचित किया है कि गुरुवार, 22 जनवरी की शाम 5.00 बजे से शुक्रवार, 23 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे तक मध्यम और भारी माल वाहन (MGV और LGV) को गुरुग्राम और दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. इसी तरह 25 जनवरी को शाम 5.00 बजे से गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को दोपहर 1.30 बजे तक भी यही नियम लागू होगा.

भारी गाड़ियों के रास्ते में होगा बदलाव

पुलिस ने यह जानकारी भी दी कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी गाड़ियों के रास्ते बदले जाएंगे. एनएच-48 पर जयपुर की ओर से आने वाले ट्रकों को पचगांव में केएमपी एक्सप्रेसवे पर मोड़ा जाएगा.

एडवाइजरी में कहा गया है कि गुरुग्राम स्थानीय क्षेत्र से भारी वाहनों को हीरो-होंडा चौक, शंकर चौक, महरौली बॉर्डर, सोहना, पटौदी और फरुखनगर सहित विभिन्न स्थानों पर वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा. दूध, सब्जियां, फल, अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस और हवाई अड्डे के यात्रियों के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. अन्य जिलों या राज्यों की ओर जाने वाले वाहन पंचगांव चौक से KMP एक्सप्रेसवे का उपयोग करें.