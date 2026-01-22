ICC vs BCB: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट इस समय सबसे बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ा है. सवाल सीधा है - क्या बांग्लादेश अपनी टीम को भारत भेजेगा या फिर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मोल लेगा? आईसीसी की ओर से मिले 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुने गए खिलाड़ियों के साथ एक अहम मीटिंग बुलाई है. यह बैठक ढाका के होटल कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे होगी. सरकार के स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल इस मीटिंग में खिलाड़ियों से सीधे बातचीत करेंगे. माना जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने जैसे बड़े फैसले की दिशा तय कर सकती है.

सरकार क्यों कर रही है खिलाड़ियों से बात?

इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं. पहला, सरकार शायद यह जानना चाहती है कि खिलाड़ी खुद इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं और भारत जाकर खेलने को लेकर उनकी क्या राय है. दूसरा, सरकार भी खिलाड़ियों को अपनी स्थिति और मजबूरियों से अवगत कराना चाहती है. सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि—इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा होने की संभावना है.

BCB से पहले ही हो चुकी है बातचीत

खिलाड़ियों से मिलने से पहले बांग्लादेश सरकार ने क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से भी चर्चा की है. 21 जनवरी की रात BCB के अध्यक्ष और डायरेक्टर्स की स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल से उनके घर पर मीटिंग हुई थी. यानी सरकार इस पूरे मामले में हर स्तर पर राय लेकर अंतिम फैसला लेना चाहती है.

ICC के सामने बांग्लादेश कमजोर

इस विवाद में बांग्लादेश की स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है. भारत में खेलने से इनकार और वेन्यू बदलने की मांग पर आईसीसी ने वोटिंग कराई, जिसमें बांग्लादेश को 2-14 से करारी हार मिली. बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ पाकिस्तान ने वोट दिया, जबकि बाकी सभी बोर्ड भारत के समर्थन में खड़े रहे.

इसके बाद आईसीसी ने साफ संदेश दिया- या तो बांग्लादेश सरकार को मना कर टीम भेजी जाए, या फिर वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए तैयार रहा जाए. अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है.