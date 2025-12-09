हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में 'नेता बनाम अफसर', जयपुर कलेक्टर ने 54 में से सिर्फ 3 काम को दी मंजूरी तो भड़के सांसद

राजस्थान में 'नेता बनाम अफसर', जयपुर कलेक्टर ने 54 में से सिर्फ 3 काम को दी मंजूरी तो भड़के सांसद

MP Mannalal Rawat: बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने प्रतापगढ़ कलेक्टर पर DMFT के कार्यों का बजट रोकने का आरोप लगाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी. विपक्ष ने इसे अफसर राज बताकर सरकार पर निशाना साधा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य में मंत्रियों और सांसदों की नाराजगी पहले भी कई बार सामने आती रही है और अब उदयपुर से बीजेपी सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की एक चिट्ठी ने इस बहस को और तेज कर दिया है. सांसद रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सांसद रावत ने सीएम को भेजी गई शिकायत में लिखा है कि प्रतापगढ़ जिले की DMFT यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी. इस बैठक में कुल 54 कार्यों को मंजूरी मिली थी. इनमें से 32 कार्य स्कूलों में क्लास रूम के निर्माण और मरम्मत से संबंधित थे. भारी बारिश के कारण जिले के कई स्कूल भवन कमजोर और जर्जर हो गए थे, इसलिए इन कार्यों को तुरंत शुरू किया जाना जरूरी था.

54 में सिर्फ तीन कार्यों पर कलेक्टर ने जारी किया बजट- मन्नालाल रावत

सांसद का आरोप है कि जिला कलेक्टर ने 54 में से सिर्फ तीन कार्यों के लिए ही बजट जारी किया. बाकी 51 कार्यों के लिए आज तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ है. सांसद का कहना है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ है. इससे भी आगे उन्होंने यह आरोप लगाया कि कलेक्टर ने कई जनप्रतिनिधियों को बजट और कार्यों से जुड़ी गलत जानकारी भी दी है.

कलेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई- सांसद

सांसद मन्नालाल रावत का मानना है कि यह जानबूझकर की गई लापरवाही है और कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से कलेक्टर को चार्जशीट करने और सभी मंजूर किए गए कार्यों का बजट तुरंत जारी कराने के आदेश देने की मांग की है. सांसद ने अपनी यह शिकायत चिट्ठी मीडिया में भी साझा की, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया.

राजस्थान में चल रहा अफसर राज- विपक्षी दल

इस विवाद के बीच विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि राजस्थान में 'अफसर राज' चल रहा है और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी ही नहीं जा रही. कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जब एक सांसद की बातें नहीं सुनी जा रहीं, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी.

सूत्रों के अनुसार सांसद ने कलेक्टर से पहले कई बार फोन पर और व्यक्तिगत रूप से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. मजबूर होकर उन्हें मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा. फिलहाल बीजेपी सांसद की यह शिकायत राजनीति में एक नया विवाद बन गई है और लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा कर रहे हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले

Published at : 09 Dec 2025 11:15 AM (IST)
Tags :
BJP Rajasthan News Bhajan Lal Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: चुनाव सुधार पर चर्चा...आज संसद में संग्राम? | BJP | Congress | PM Modi
NDA संसदीय दल की बैठक शुरू, PM Modi का माला पहनाकर हुआ सम्मान | Breaking | BJP | Breaking
Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
बॉलीवुड
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget