हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: पोखरण में POCSO एक्ट के आरोपी के घर को लगाई गई आग, पंचायत के बाद हुई वारदात

Rajasthan: पोखरण में POCSO एक्ट के आरोपी के घर को लगाई गई आग, पंचायत के बाद हुई वारदात

Rajasthan News: पोखरण में पंचायत के बाद आरोपी युवक के घर में आगजनी का गंभीर मामला सामने आया है. लाखों का सामान जलकर राख हो गया. आरोपी जेल में होने के बावजूद घर फूंके जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 16 Jan 2026 08:26 AM (IST)
पोखरण क्षेत्र के छायन गांव में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले से जुड़ा एक गंभीर और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है. आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने आरोपी युवक के घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. घटना के बाद से पीड़ित परिवार भय के माहौल में जी रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है.

पंचों की पंचायत के बाद भड़की आग

पीड़ित रेवतनाथ पुत्र भूतनाथ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार (13 जनवरी) को गांव में पंचों की पंचायत हुई थी. पंचायत के बाद रात के समय कुछ लोगों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया.

आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जल गया. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने रामदेवरा थाना में पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन अब तक किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसी बात को लेकर परिवार में नाराजगी और डर दोनों हैं. परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मंगलवार रात को दर्ज की गई है. कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

आरोपी जेल में, फिर भी जलाया घर

गौर करने वाली बात यह है कि प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में आरोपी युवक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. इसके बावजूद पंचों के फैसले के बाद उसके घर को आग लगाए जाने की घटना कई सवाल खड़े कर रही है. आखिर जब आरोपी जेल में था, तो परिवार को सजा क्यों दी गई. यह पुलिस जांच का बड़ा विषय बना हुआ है.

बता दें 18 दिसंबर को गांव के ही एक युवक के खिलाफ लड़की पक्ष ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था. आरोप था कि युवक नाबालिग लड़की को भगा ले गया. हालांकि उसी दिन लड़की अपने घर वापस आ गई थी.

युवक तीन दिन तक फरार रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. अब इस आगजनी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे गांव में तनाव का माहौल है.

Published at : 16 Jan 2026 08:26 AM (IST)
POCSO Act Pokaran News RAJASTHAN NEWS
Embed widget