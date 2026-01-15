नूंह में घने कोहरे का कहर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिसकर्मी समेत 2 की मौत

नूंह जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही एक ट्रैवल बस गांव शेखपुर के पास आगे चल रहे एक कंटेनर से टकरा गई.

हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल है. जबकि 5-6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची.

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

घायलों को तुरंत मांडिखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतकों की पहचान भवानी सिंह राजपूत पुत्र बाबू सिंह, निवासी गांव खेड़ा मंगल सिंह, जिला अलवर (राजस्थान) तथा मोहर सिंह मीणा, निवासी गांव ढीगारिया भीम, तहसील बैजूपाला, जिला दौसा (राजस्थान) के रूप में हुई है.

ड्यूटी पर जा रहा था पुलिसकर्मी

भवानी सिंह बस का परिचालक था, जबकि मोहर सिंह मीणा दिल्ली पुलिस में तैनात जवान था, जो ड्यूटी के लिए दिल्ली जा रहा था. बताया गया है कि बस बालाजी से दिल्ली के धौला कुआं रूट पर चलती है. हादसा सुबह करीब साढ़े सात बजे गुजर नंगला गांव के पास हुआ, उस समय घना कोहरा होने से दृश्यता बेहद कम थी.

कोहरे की वजह से हो रहे हादसे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सर्दियों के दौरान कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. लोगों ने मांग की है कि कोहरे के समय गति नियंत्रण, चेतावनी संकेत और सुरक्षा इंतजामों को और सख्त किया जाए, ताकि ड्यूटी पर जा रहे सुरक्षाकर्मियों और यात्रियों की जान बचाई जा सके. जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.