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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने

यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने

उत्तर प्रदेश में गुरुवार देर रात दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. जिसके तहत मुरादाबाद के DIG मुनिराज जी को बरेली का DIG और बरेली के DIG अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद का DIG बनाया गया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर शाम को एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिसके तहत दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में बरेली और मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी की आपस में जिम्मेदारियों की अदला बदली कर दी गई है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. 

यूपी में दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले

गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक़ मुरादाबाद में डीआईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी का तबादला करके अब उन्हें बरेली परिक्षेत्र का पुलिस उपमहानिरीक्षक यानी डीआईजी बनाया गया है. जबकि बरेली परिक्षेत्र में तैनात डीआईजी अजय कुमार साहनी का ट्रांसफ़र कर उन्हें मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है. अजय साहनी को मुरादाबाद पुलिस उपमहानिरीक्षक पद पर तैनात किया गया है. 

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बता दें कि आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैंच के अधिकारी हैं. वो गर्वनर के एडीसी रहे हैं. इसके अलावा वाराणसी, ग़ाज़ियाबाद और शाहजहांपुर में एएसपी पद पर तैनात रहे. एसपी पद पर ग़ाज़ियाबाद और चंदौली में बतौर एसपी भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

वहीं आईपीएस अजय कुमार साहनी की बात की जाए तो वो भी यूपी कैडर के साल 2009 बैच के ही आईपीएस अधिकारी रहे हैं. इससे पहले वो मुरादाबाद में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस भी रह चुके हैं. साल 2011 में अजय साहनी की तैनाती के दौरान मुरादाबाद में हिसा भड़की थी. इस हिंसा में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर डिंगरपुर में भीड़ में जानलेवा हमला कर दिया था. अजय साहनी उस दौरान कुंदरकी एएसपी और बतौर थाना प्रभारी तैनात थे. 

आईपीएस मुनिराज जी और आईपीएस अजय साहनी की जिम्मेदारियों की आपस में अदला-बदली की गई है. इस स्थानांतरण के पीछे चुनाव आयोग के निर्देशों को बड़ी वजह माना जा रहा है. आयोग ने हाल ही में एक ही जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे.   

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 13 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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