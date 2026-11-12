कोटाः पुराने विवाद में साले ने जीजा के सीने में उतारा चाकू, सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन की मौत

कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुराने विवाद की रंजिश में एक साले ने अपने ही जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. सीने पर चाकू के कई वार लगने से गंभीर रूप से घायल सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मौलिक जैन अपनी सास से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान उनके साले कपिल जैन से किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामूली तकरार ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि कपिल ने चाकू निकालकर अपने जीजा मौलिक जैन के सीने पर एक के बाद एक कई वार कर दिए. हमले से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मौलिक जैन लहूलुहान होकर अचेत अवस्था में गिर पड़े.

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मौके से आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में तोड़ा दम

वारदात की सूचना मिलते ही दादाबाड़ी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी कपिल जैन को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया. गंभीर हालत में मौलिक जैन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चिकित्सक उनकी जान नहीं बचा सके.

अस्पताल में जुटी परिजनों की भीड़

मौलिक जैन की मौत की खबर मिलते ही परिवार और परिचितों में मातम छा गया. अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ जमा हो गई. मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर रिश्तों में पनप रहे विवादों के खौफनाक अंजाम को सामने ला दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है.

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