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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुरः हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

जयपुरः हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

जयपुर में बुधवार रात फिल्मी अंदाज में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की सरेआम हत्या को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही भजन लाल सरकार को घेरा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 12 Nov 2026 07:00 PM (IST)
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जयपुर में बुधवार रात फिल्मी अंदाज में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की सरेआम हत्या के बाद राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इस वारदात को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान अपराध के मामले में नंबर-1 होता जा रहा है और अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है.

खाचरियावास ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाके में जिस तरह सरेआम हिस्ट्रीशीटर का कत्ल किया गया, वह सरकार के लिए सीधी चुनौती है. इससे साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में सामने आकर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए.

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'आंकड़े दुरुस्त कर रही सरकार, जमीन पर नजर नहीं आ रहा है काम'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे उन्हीं की बनती है. सरकार सिर्फ आंकड़े दुरुस्त करने में लगी है, जबकि जमीन पर कोई काम नजर नहीं आ रहा. खाचरियावास ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

क्या है हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला?

दरअसल, बुधवार रात करधनी थाना क्षेत्र के जगदंबा नगर में जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने पहले कैंपर से उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर रोका. इसके बाद विजय के भागने पर बदमाशों ने पीछा कर उसे घेर लिया और कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया.

वारदात का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. इस घटना के बाद कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma CONGRESS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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