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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन

श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ 4th ODI: भारत ने चौथे वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय किया है. प्लेइंग इलेवन में कुल मिलाकर 9 बड़े बदलाव हुए हैं. टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 07:29 AM (IST)
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चौथे वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. इस मैच में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव हुए हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने एक या दो नहीं बल्कि अपनी प्लेइंग इलेवन में 6 बहुत बड़े बदलाव किए हैं. आखिरकार टीम इंडिया ने चौथे वनडे मैच में कुलदीप यादव को मौका दिया है.

चौथे वनडे की टीम में, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने बदलाव किया है. दरअसल कुछ खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी के चलते ODI सीरीज के आखिरी 2 मैचों में नहीं खेलेंगे. ऐसे में भारतीय टीम के लिए ईशान किशन, कुलदीप यादव और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है. गायकवाड़, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे.

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प्लेइंग इलेवन में 9 बदलाव

एक तरफ भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में 3 बदलाव हुए हैं, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज के ना होने से तीन स्थान रिक्त हो गए थे. उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को लाया गया है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, निक केली, क्रिस्टीयन क्लार्क, जैकब डफी, नाथन स्मिथ के साथ माइकल ब्रेसवेल भी प्लेइंग इलेवन वापस आए हैं.   

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर

क्या आज भी आएगी बारिश?

भारत और न्यूजीलैंड के पहले तीनों वनडे मैचों में बारिश हुई है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि चौथे वनडे मैच के दिन माउंट माउंगानुई में बारिश की कोई संभावना नहीं है और पूरे दिन आसमान साफ रह सकता है. 

वहीं माउंट माउंगानुई स्थित बे ओवल मैदान की बात करें तो यह बहुत ज्यादा हाई-स्कोरिंग नहीं रहा है. आखिरी बार इस मैदान पर किसी टीम ने 300 रन साल 2020 में बनाए थे. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team India National Cricket Team IND VS NZ
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