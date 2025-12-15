दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ जैसे विवादित नारे को लेकर सियासी बवाल एक बार फिर तेज हो गया है. जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने न सिर्फ अपने कल (14 दिसंबर) के दिए बयान को दोहराया, बल्कि साफ कहा कि वह किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगी.

उन्होंने यह बयान कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ रैली में दिया था. मंजू लता मीणा का कहना है कि यह नारा जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति है और वह आज भी अपने शब्दों पर कायम हैं और वे कोई माफी नहीं मांगेंगी.

वोटों की चोरी को लेकर जबरदस्त आक्रोश- मंजू लता

मंजू लता मीणा ने दिल्ली में एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि जनता में वोटों की चोरी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है. उनके अनुसार बीजेपी ने कथित तौर पर वोटों में हेराफेरी कर सरकारें बनाई हैं और निर्वाचन आयोग भी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है.

उन्होंने कहा कि संविधान ने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन जब उसी वोट की चोरी होने लगे तो संविधान का महत्व ही खत्म हो जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि आज यहां देश के कोने-कोने से लोग आए हैं और यह साबित करता है कि जनता वोट चोरी के खिलाफ खड़ी है. उनके मुताबिक यह विरोध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है.

#WATCH | Delhi: On her statement against PM Modi, Manju Lata Meena, District President of the Jaipur City Women's Congress, says, "There is so much anger among the public regarding vote rigging. They (BJP) have formed these governments by rigging votes, and the Election… pic.twitter.com/Fb2OavOCYB — ANI (@ANI) December 14, 2025

पीएम मोदी ने आज तक मुद्दों से भटकाया- मंजू लता

अपने बयान को सही ठहराते हुए महिला कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों की बात नहीं करते. उनका आरोप है कि आज तक न तो पर्याप्त नौकरियां आईं और न ही बड़ी भर्तियां हुईं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं. राजस्थान में भजनलाल सरकार को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पर्ची सिस्टम के जरिए सरकार बनाई गई है. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने नारा दिया था और आज भी कहती हैं, ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी.’ उनके मुताबिक यह राजनीतिक आलोचना है और सच को जनता के सामने लाना विपक्ष का काम है.

माफी से इनकार, नारा फिर दोहराया

जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के शब्द राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ हैं, तो मंजू लता मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने दोबारा नारा लगाया और कहा, ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, वोट चोर गद्दी छोड़.’ उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम आलोचना करना है, जबकि उनका काम सच्चाई सामने लाना है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनता इस सरकार से परेशान है और यही गुस्सा उनके शब्दों में दिखता है. मंजू लता मीणा ने अंत में दो टूक कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी, क्योंकि यह बयान जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है.