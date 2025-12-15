हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सदर बाजार से लोनी तक फैला नकली दवाओं का जाल, पुलिस ने किया रैकेट का पर्दाफाश

दिल्ली: सदर बाजार से लोनी तक फैला नकली दवाओं का जाल, पुलिस ने किया रैकेट का पर्दाफाश

Delhi News: दिल्ली पुलिस की टीम ने सदर बाजार में छापा मारा, जहां से Betnovate C और Clop G जैसी शेड्यूल-H श्रेणी की नकली मलहम बड़ी मात्रा में बरामद की गईं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 15 Dec 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाओं के एक बड़े और संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में करीब 2.3 करोड़ रुपये की नकली दवाएं, कच्चा माल और मशीनरी बरामद की गई है. ये दवाएं असली ब्रांड के नाम पर देशभर में सप्लाई की जा रही थीं, जो आम लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा थीं.

बेटनोवेट सी और क्लोप सी जैसी नकली दवाओं का चल रहा था खेल 

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान गौरव भगत और श्रीराम उर्फ विशाल गुप्ता के रूप में हुई है. क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर बाजार, दिल्ली में नकली दवाओं की बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही है. इसके बाद पुलिस टीम ने सदर बाजार में छापा मारा, जहां से Betnovate C और Clop G जैसी शेड्यूल-H श्रेणी की नकली मलहम बड़ी मात्रा में बरामद की गईं. ये दवाएं आमतौर पर त्वचा रोग और खेल से जुड़ी चोटों में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनका नकली होना बेहद खतरनाक है.

गजियाबाद के लोनी में चल रही थी नकली दवाओं की फैक्ट्री 

दिल्ली पुलिस की जांच में पुलिस लोनी गाजियाबाद के मेरपुर हिंदू गांव पहुंची जहां एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ. यहां से हजारों तैयार नकली ट्यूब, करीब 350 किलो नकली मलहम, कच्चे केमिकल, पैकिंग मटीरियल और दवा बनाने की मशीनें बरामद की गईं. मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेक्टरों और कंपनी के प्रतिनिधियों ने जांच के बाद पुष्टि की कि ये दवाएं पूरी तरह नकली हैं और आरोपियों के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 दिसंबर 2025 को क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों, डिलीवरी एजेंटों और वितरकों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 15 Dec 2025 10:53 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
नौकरी
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget