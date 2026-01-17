कोटा: पुजारी हटाए जाने पर श्रद्धालुओं का हंगामा, मंदिर बंद कराया, समिति पर गंभीर आरोप

राजस्थान कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के केशवपुरा स्थित रामजानकी मंदिर में पुजारी को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मंदिर में लंबे समय से पूजा-पाठ कर रहे पंडित दीपक शर्मा को पूजा से रोके जाने पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली. शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मंदिर परिसर में जमा हो गए और मंदिर समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. गुस्साए श्रद्धालुओं ने मंदिर को बंद करा दिया और समिति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया.

श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडित दीपक शर्मा कई सालों से मंदिर की नियमित पूजा कर रहे थे और मंदिर की व्यवस्था भी ठीक तरह से संभाल रहे थे. ऐसे में बिना किसी ठोस वजह के उन्हें हटाना गलत है.

पुजारी को फिर से बहाल करने की मांग

प्रदर्शनकारी श्रद्धालुओं की मांग है कि पंडित दीपक शर्मा को फिर से पहले की तरह पूजा करने दी जाए. उनका कहना है कि पुजारी जी की सेवाओं से सभी श्रद्धालु संतुष्ट थे और मंदिर का वातावरण भी अच्छा था.स्थानीय महिला श्रद्धालु अनुराधा शर्मा ने आरोप लगाया कि मंदिर समिति मनमानी कर रही है और श्रद्धालुओं की भावनाओं की कोई कद्र नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जो पैसा आया, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया.

अनुराधा शर्मा ने आगे कहा, "कई काम अधूरे पड़े हैं. समिति को इसका जवाब देना चाहिए कि विकास के नाम पर मिली राशि का क्या हुआ."

समिति का पक्ष: अनुबंध की अवधि पूरी

मंदिर समिति के महामंत्री उमेद सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि पंडित दीपक शर्मा से एक साल का अनुबंध किया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है. समिति की परंपरा के अनुसार हर साल नया पुजारी लगाया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि विधायक कोष से मंदिर विकास के लिए जो राशि मंजूर हुई थी, वह कुछ लोगों की शिकायत के कारण फिलहाल अटकी हुई है. इसी वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं.

पुलिस ने किया समझाने का प्रयास

मामले की जानकारी मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि गुस्से में आई महिलाएं काफी देर तक शांत नहीं हुईं. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर परिसर में तैनाती बढ़ा दी है. फिलहाल मंदिर परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी है कि यदि पंडित दीपक शर्मा को बहाल नहीं किया गया तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है.