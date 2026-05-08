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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: जोधपुर में वरमाला के वक्त कोल्ड फायर से धधका शादी का स्टेज, दूल्हा-दुल्हन ने भागकर बचाई जान

Rajasthan News: जोधपुर में वरमाला के वक्त कोल्ड फायर से धधका शादी का स्टेज, दूल्हा-दुल्हन ने भागकर बचाई जान

Rajasthan News In Hindi: जोधपुर में शादी समारोह के वरमाला कार्यक्रम के वक्त उस समय हड़कंप मचा, जब स्टेज पर अचानक आग गई. जिसके बाद दुल्ला-दुल्हन ने तुरंत स्टेज से कुदकर अपनी जान बचाई.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 May 2026 02:57 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वरमाला कार्यक्रम के समय स्टेज पर अचानक आग लगने से समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए स्टेज से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई. मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तत्परता के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

वरमाला के समय कोल्ड फायर से लगी स्टेज पर आग

जानकारी के अनुसार यह घटना 6 मई की शाम जोधपुर स्थित एम्पायर रिसोर्ट में हुई. शादी समारोह के दौरान वरमाला कार्यक्रम चल रहा था और माहौल को खास बनाने के लिए कोल्ड फायर और आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी दौरान कोल्ड फायर से निकली चिंगारी स्टेज पर लगी सजावट पर गिर गई. स्टेज को आर्टिफिशियल फूलों और अन्य सजावटी सामान से सजाया गया था, जिसने तुरंत आग पकड़ ली.

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जोधपुर में पहली भी ऐसी घटनाएं घटित

आग लगते ही वहां मौजूद मेहमानों में हड़कंप मच गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. हालांकि कुछ लोगों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उनकी कोशिशों से आग पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्टेज पर अचानक आग लगते और लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियों में साफ देखा जा सकता है कि कैसै एक छोटी सी लापरवाही की वजह से शादी की खुशियां एक पल में राख हो गई. वहीं जोधपुर में यह हादसा पहली बार नहीं है. पहली भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जहां स्टेज पर सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल फूल पटाखों की चपेट में आ जाते हैं, जिस वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 08 May 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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