जोधपुर में वरमाला के वक्त कोल्ड फायर से धधका शादी का स्टेज, दूल्हा-दुल्हन ने भागकर बचाई जान

राजस्थान के जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वरमाला कार्यक्रम के समय स्टेज पर अचानक आग लगने से समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए स्टेज से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई. मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तत्परता के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

वरमाला के समय कोल्ड फायर से लगी स्टेज पर आग

जानकारी के अनुसार यह घटना 6 मई की शाम जोधपुर स्थित एम्पायर रिसोर्ट में हुई. शादी समारोह के दौरान वरमाला कार्यक्रम चल रहा था और माहौल को खास बनाने के लिए कोल्ड फायर और आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी दौरान कोल्ड फायर से निकली चिंगारी स्टेज पर लगी सजावट पर गिर गई. स्टेज को आर्टिफिशियल फूलों और अन्य सजावटी सामान से सजाया गया था, जिसने तुरंत आग पकड़ ली.

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जोधपुर में पहली भी ऐसी घटनाएं घटित

आग लगते ही वहां मौजूद मेहमानों में हड़कंप मच गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. हालांकि कुछ लोगों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उनकी कोशिशों से आग पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्टेज पर अचानक आग लगते और लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियों में साफ देखा जा सकता है कि कैसै एक छोटी सी लापरवाही की वजह से शादी की खुशियां एक पल में राख हो गई. वहीं जोधपुर में यह हादसा पहली बार नहीं है. पहली भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जहां स्टेज पर सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल फूल पटाखों की चपेट में आ जाते हैं, जिस वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं.

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