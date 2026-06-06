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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: हनुमान बेनीवाल के गढ़ में BJP विधायक पर जानलेवा हमला, 25KM तक किया पीछा

राजस्थान: हनुमान बेनीवाल के गढ़ में BJP विधायक पर जानलेवा हमला, 25KM तक किया पीछा

Rajsthan News: हनुमान बेनीवाल के गढ़ खींवसर में भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा पर हमला हुआ है. गोविंदी टोल के पास हमला कर 25 किमी तक पीछा किया गया. तीन लोग गिरफ्तार. विधायक ने साजिश का आरोप लगाया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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नागौर में हनुमान बेनीवाल के प्रभाव वाले इलाके में भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा पर जानलेवा हमला हुआ है. बिना नंबर प्लेट वाली कैम्पर गाड़ी ने विधायक की फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी. हमलावरों ने काफिले की दूसरी गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की.

गोविंदी टोल नाके पर हुआ हमला

घटना जयपुर-नागौर मार्ग पर गोविंदी टोल नाके के पास हुई. जब विधायक रेवंतराम डांगा का काफिला टोल से गुजर रहा था, तभी एक बिना नंबर वाली कैम्पर गाड़ी ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी. हमलावर रुकने को तैयार नहीं थे और काफिले की दूसरी गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश की. विधायक और उनके समर्थकों ने तुरंत साहस दिखाते हुए हमलावरों का पीछा किया. करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई. डीडवाना-कुचामन एसपी को तुरंत जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया.

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“सोची-समझी साजिश” का आरोप

विधायक रेवंतराम डांगा ने हमले को सोची-समझी साजिश बताया. उन्होंने कहा कि कुछ युवक किसी के बहकावे में आकर यह हरकत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी इसी इलाके में हमला हुआ था. अब मुझ पर हुआ है.”रेवंतराम डांगा खींवसर से विधायक हैं. उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर यह सीट जीती थी.

इस घटना को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है. नांवा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हमले के पीछे साजिशकर्ताओं की पहचान करने का प्रयास कर रही है. फिलहाल तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 06 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Hanuman Beniwal Rajsthan News Revanram Danga
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