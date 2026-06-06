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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे कई लोगों को रौंदा, एक की मौत और आठ घायल; 4 की हालत गंभीर

राजस्थान: बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे कई लोगों को रौंदा, एक की मौत और आठ घायल; 4 की हालत गंभीर

Rajsthan News: धौलपुर के सैपऊ में बेकाबू ट्रेलर ने खाटू श्याम से लौट रही स्कॉर्पियो, बाइक व राहगीरों को रौंद दिया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 8 घायल हैं. ओवरटेकिंग के चक्कर में हादसा हुआ था.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में एनएच-123 पर उमरारा गांव के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े वाहनों और राहगीरों को चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में चार की हालत नाजुक बताई जा रही है.

खाटू श्याम दर्शन से लौट रहे थे श्रद्धालु

हादसे में मृतक की पहचान 24 वर्षीय प्रेम प्रधान कुशवाह पुत्र राजेंद्र कुशवाह, निवासी विक्रमपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो सवार परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके ग्वालियर लौट रहा था.

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उमरारा गांव के पास उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो सड़क किनारे पार्क कर ली थी. उसी समय एक बाइक सवार युवक भी वहां रुका हुआ था और एक पैदल राहगीर गुजर रहा था. सड़क किनारे चारपाई पर 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आराम कर रहे थे. अचानक धौलपुर की ओर से आ रहा ट्रेलर सामने चल रही पिकअप वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े सभी लोगों व वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रेलर की तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्थिति के कारण हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के गांव वालों ने तुरंत मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस जांच में जुटी, ओवरटेकिंग पर सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर ड्राइवर ने ओवरटेकिंग के दौरान लेन नहीं बदली और सीधे सड़क किनारे जा टकराया. ट्रेलर ड्राइवर की भी मौके से फरारी की खबर है, हालांकि पुलिस उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है. यह हादसा सड़क सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर उठाता है. एनएच-123 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और रात के समय राहगीरों व वाहनों को पार्क करने की स्थिति अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती रही है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण के सख्त उपाय करने और सड़क किनारे पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है. पुलिस ने मामले में ट्रेलर मालिक व ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. जांच में स्पीड, ओवरटेकिंग और लापरवाही के पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक प्रेम प्रधान कुशवाह परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे परिवार पर संकट आ गया है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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Rajsthan News Dhaulpur News
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