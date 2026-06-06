राजस्थान: बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे कई लोगों को रौंदा, एक की मौत और आठ घायल; 4 की हालत गंभीर

धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में एनएच-123 पर उमरारा गांव के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े वाहनों और राहगीरों को चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में चार की हालत नाजुक बताई जा रही है.

खाटू श्याम दर्शन से लौट रहे थे श्रद्धालु

हादसे में मृतक की पहचान 24 वर्षीय प्रेम प्रधान कुशवाह पुत्र राजेंद्र कुशवाह, निवासी विक्रमपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो सवार परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके ग्वालियर लौट रहा था.

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उमरारा गांव के पास उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो सड़क किनारे पार्क कर ली थी. उसी समय एक बाइक सवार युवक भी वहां रुका हुआ था और एक पैदल राहगीर गुजर रहा था. सड़क किनारे चारपाई पर 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आराम कर रहे थे. अचानक धौलपुर की ओर से आ रहा ट्रेलर सामने चल रही पिकअप वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े सभी लोगों व वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रेलर की तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्थिति के कारण हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के गांव वालों ने तुरंत मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस जांच में जुटी, ओवरटेकिंग पर सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर ड्राइवर ने ओवरटेकिंग के दौरान लेन नहीं बदली और सीधे सड़क किनारे जा टकराया. ट्रेलर ड्राइवर की भी मौके से फरारी की खबर है, हालांकि पुलिस उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है. यह हादसा सड़क सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर उठाता है. एनएच-123 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और रात के समय राहगीरों व वाहनों को पार्क करने की स्थिति अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती रही है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण के सख्त उपाय करने और सड़क किनारे पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है. पुलिस ने मामले में ट्रेलर मालिक व ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. जांच में स्पीड, ओवरटेकिंग और लापरवाही के पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक प्रेम प्रधान कुशवाह परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे परिवार पर संकट आ गया है.

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