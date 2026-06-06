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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम समाज को क्यों नहीं...', कांग्रेस पर बरसे अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती

'राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम समाज को क्यों नहीं...', कांग्रेस पर बरसे अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती

Rajya Sabha Election: अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कांग्रेस पर सवाल उठाएं हैं. उन्होंने पूछा है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Jun 2026 07:57 AM (IST)
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  • यह मुद्दा कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा सकता है.

देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी नए विवाद में घिरती नजर आ रही है. अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों पर सवाल उठाएं हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जो मुस्लिम समाज के लिए निराशाजनक और चिंताजनक है. 

चिश्ती ने एक वीडियो जारी कर अपनी चिंता व्यक्त की और कांग्रेस को लपेटे में लिया. बयान में सरवर चिश्ती ने खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष और सभी वर्गों की प्रतिनिधि पार्टी बताती है, लेकिन जब राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है.

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चिश्ती ने कांग्रेस को घेरा

उन्होंने सवाल किया कि आखिर देशभर में राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान को मौका क्यों नहीं दिया गया? चिश्ती ने कहा कि मुस्लिम समाज लंबे समय से कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में समुदाय को कोई स्थान नहीं मिला. उन्होंने इसे राजनीतिक उपेक्षा बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज के बीच गलत संदेश जा रहा है. 

उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी जरूरी है. राज्यसभा जैसे सदन में विविध समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन मौजूदा चुनावों में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर आत्ममंथन करने की अपील की. 

मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा गरमाया

सरवर चिश्ती के इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है. राजनीतिक गलियारों में भी यह सवाल उठने लगे हैं कि देश की प्रमुख पार्टियों ने इस बार किसी मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेजने का निर्णय क्यों नहीं लिया.

दरगाह अजमेर से उठी इस आवाज ने कांग्रेस को विशेष रूप से कठघरे में खड़ा कर दिया है. विपक्षी दल भी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में राज्यसभा चुनाव के बीच मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करता दिखाई दे रहा है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jun 2026 07:57 AM (IST)
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Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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