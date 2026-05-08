JJM घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी, नाराज अशोक गहलोत बोले- 'राजनीति से प्रेरित कदम'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अनैतिक.

गहलोत ने कहा, बिना नोटिस गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन.

जल जीवन मिशन घोटाले में जोशी पर रिश्वत का आरोप.

गहलोत का आरोप, बीजेपी सरकार कर रही राजनीति से प्रेरित कार्रवाई.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन (JJM) में कथित घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश जोशी की गिरफ्तारी को अनैतिक बताते हुए बृहस्पतिवार को इसकी आलोचना की. गहलोत ने जोशी की राजस्थान एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे कानून के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया.

ACB ने जल जीवन मिशन (JJM) में 900 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार (7 मई) को पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था. इसपर गहलोत ने एक बयान में कहा, "महेश जोशी की अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण ढंग से की गई गिरफ्तारी की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं."

राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार! 900 करोड़ के घोटाले में फंसे कांग्रेस के महेश जोशी

गहलोत ने कहा- जोशी की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है

उन्होंने आगे कहा, "पूर्व मंत्री जोशी की ACB द्वारा गिरफ्तारी कानून के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. जब नियम है कि पहले नोटिस देकर पूछताछ की जानी चाहिए. उसके बाद ही आवश्यकता होने पर गिरफ्तारी का अधिकार है, तब बिना किसी नोटिस या पूछताछ के सुबह पांच बजे सीधे गिरफ्तारी करना सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है." उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे सजा मिलना सुनिश्चित होना चाहिए."

अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पूरा प्रदेश जानता है कि राजस्थान में गांव-ढाणी से लेकर राजधानी तक बीजेपी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है. ACB पर वास्तविक मामलों में कार्रवाई न करने और राजनीतिक आधार पर कार्रवाई करने का दबाव है. महेश जोशी पर की गई कार्रवाई इसी का उदाहरण है." गहलोत ने कहा कि जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के दौरान भी पूरा सहयोग दिया था. गहलोत ने कहा कि जोशी ने हमेशा सरकारी एजेंसियों का पूरा सहयोग किया है. ऐसे में ACB द्वारा बिना किसी पूछताछ के गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "बीजेपी नीत सरकार कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का एक नया तरीका अपना रही है. यह राजनीतिक दुर्भावना और सत्ता के दबाव में उठाया गया कदम है. हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका के समक्ष इस राजनीतिक प्रतिशोध का पर्दाफाश होगा."

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जल जीवन मिशन के तहत जारी किए गए टेंडरों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. ये मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य हर घर नल पहुंचाना है. इस मामले में जोशी समेत अन्य पर चहेती कंपनी को टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल नामक कंपनियों ने IRCON इंटरनेशनल द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए जाली अनुभव प्रमाण पत्र जमा करके टेंडर हासिल किया था. इस मिशन में 9O0 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसमें श्री गणपति ट्यूबवेल पर फर्जी तरीके सेर 859.2 करोड़ रुपये को ठेका और श्याम ट्यूबवेल पर 120.25 करोड़ रुपये का टेंडर हासिल किया था.

इस मामले में पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है. घोटाले में अब तक 10 गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि वित्तीय सलाहकारों, मुख्य इंजीनियरों और अधीक्षण इंजीनियरों सहित 22 अधिकारियों के खिलाफ साल 2024 में ACB ने FIR दर्ज की थी.

सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में खुली 'भ्रष्टाचार' की पोल, हवा में लटकी पानी की टंकी