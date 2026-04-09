जैसलमेर में चोरी की एक अजीबोगरीब वारदात ने पुलिस के साथ-साथ पूरे शहर को हैरान कर दिया. एक चोर ने सरकारी अधिकारी के घर से कीमती सामान चोरी करने के बाद घर में पड़ी लिपस्टिक से दीवार पर तंज भरा संदेश लिख दिया. इस ‘फिल्मी चोर’ की करतूत की चर्चा अब चोरी से ज्यादा उसके छोड़े गए संदेश को लेकर हो रही है.

चोर ने सरकारी अधिकारी के घर चोरी की और फिर घर में पड़ी लिपस्टिक से मजाकिया और तंज भरा संदेश लिखकर पुलिस और सिस्टम को चुनौती दे दी. जिसके बाद शहरभर में उसकी चोरी से ज्यादा उसके लिपस्टिक से लिखे गए हैं संदेश की चर्चा होने लगी. उसने घर में पड़ी लिपिस्टिक से लिखा कि घर में दारू रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखा करो.

सरकारी घर को चोर ने बनाया निशाना

जैसलमेर में हुई अजीबोगरीब चोरी की वारदात 31 जनवरी की रात शहर की IGNP कॉलोनी में हुई. जहाँ सहायक अभियंता सोहन जांगिड के सरकारी घर को चोर ने निशाना बनाया. चोर ने घर से लैपटॉप, TV ,कपड़े,परफ्यूम समेत कई कीमती सामान चुराए.

वही पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा रिपोर्ट मत करना. चोर यहीं नहीं रुका उसने फिल्मी स्टाइल में खुद को 'बिहारी बाबू' बताते हुए धन्यवाद लिखा और फरार हो गया.

पुलिस ने जोधपुर से किया गिरफ्तार

पुलिस ने जोधपुर जिले में दबिश देकर 39 वर्षीय तेजाराम सुथार पुत्र प्रतापाराम सुथार, निवासी बबर मगरा को 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया और जैसलमेर लेकर आई. पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है और उसके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप बरामद किया गया है. साथ ही अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.

पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि चोरी का पूरा माल बरामद किया जा सके. जानकारी के अनुसार, तेजाराम सुथार पहले भी 18 बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और हर बार पकड़े जाने पर अपना जुर्म कबूल करता रहा है. इतना ही नही हर बार इसने सजा भी काटी है.

थाना अधिकारी ने दी यह जानकारी

कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम ने बताया कि आरोपी तेजाराम सुथार के खिलाफ पहले से 18 चोरी के मामले दर्ज हैं. वह सनकी प्रवृत्ति का है और हर बार चोरी के बाद पकड़ा जाता है और कोर्ट में पेश करने पर आसानी से जुर्म कबूल कर लेता है.

इतना ही नही सजा पूरी होने के बाद वह फिर से चोरी करने लगता है. पुलिस के अनुसार, आरोपी का तरीका भी अलग है. वह जिस घर में चोरी करता है, वहां आराम से समय बिताता है, खाने-पीने की चीजों का उपयोग करता है और फिर अपने काम का सामान लेकर फरार हो जाता है.

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