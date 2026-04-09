हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर

मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच आखिरी समय पर सीजफायर की घोषणा हुई है. इससे पहले समझौते से जुड़े प्रस्ताव में कई तरह के बदलाव भी किए गए, जिसमें मुज्तबा खामेनेई की अहम भूमिका रही.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध के 1 महीने बाद युद्धविराम की घोषणा की गई. यह फैसला ठीक उस समय लिया गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे. सीजफायर के ऐलान के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली. करीब एक महीने से ज्यादा समय से चल रही इस जंग के बीच, दोनों देशों ने सिर्फ 90 मिनट पहले सीजफायर पर सहमति बनाई. इस समझौते में ईरान की तरफ से एक अहम भूमिका उसके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की रही, जो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पहली बार बातचीत को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, जिससे समझौते का रास्ता साफ हुआ.

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि दो हफ्ते के इस युद्ध विराम के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी. यह रास्ता बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है. उन्होंने कहा कि यह आवाजाही ईरान की सेना के साथ तालमेल में और तकनीकी बातों का ध्यान रखते हुए होगी. अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस समझौते को अमेरिका की जीत बताया. उनका कहना था कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई से दबाव बना, जिससे बातचीत का रास्ता खुला और अब शांति की उम्मीद जगी है. सीजफायर का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखा. बाजारों में तेजी आई, क्योंकि लोगों को लगा कि लंबे समय से चल रहा संकट अब खत्म हो सकता है.

पर्दे के पीछे क्या हुआ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ सार्वजनिक तौर पर सख्त बयान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही थी. अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की तैयारी में थी और अधिकारी आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे. वहीं, इलाके के दूसरे देश भी ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर चिंतित थे. इस दौरान अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ लगातार बातचीत में लगे हुए थे. ईरान की तरफ से आया एक प्रस्ताव उन्हें बहुत खराब लगा, जिसके बाद पूरे दिन नए प्रस्तावों और बदलावों का सिलसिला चलता रहा. पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किए जैसे देशों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को करीब लाने की कोशिश की.

अमेरिका ने नए प्रस्ताव को दी मंजूरी

अमेरिका ने सोमवार (6 अप्रैल 2026) रात तक एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें दो हफ्ते के सीजफायर की बात थी. इसके बाद अंतिम फैसला मुज्तबा खामेनेई को लेना था. बताया गया कि वे लगातार इस प्रक्रिया में शामिल थे. हालांकि, सुरक्षा कारणों से वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए. रिपोर्ट के अनुसार, खामेनेई की मंजूरी इस पूरे समझौते में सबसे अहम रही. उनके हरी झंडी देने के बाद ही बात आगे बढ़ी. विदेश मंत्री अराघची ने भी बातचीत को आगे बढ़ाने और सेना को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

चीन ने भी समझौते में निभाई भूमिका

चीन ने भी ईरान को समझौते की ओर बढ़ने की सलाह दी. वहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार संपर्क में थे. मंगलवार (7 अप्रैल 2026) तक यह साफ हो गया था कि समझौता हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी. हालांकि, बातचीत जारी रही और आखिरकार कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक की. इसके बाद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर हमले रोकने की बात कही और ईरान ने भी इस पर सहमति जता दी.

ये भी पढ़ें: Iran War: पीएम नेतन्याहू बोले- मिशन अधूरा, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगा वॉर, भड़के ईरान का पलटवार

Published at : 09 Apr 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Mojtaba Khamenei World Mews In Hindi US Iran War Us Iran Ceasefire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?
अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
बिहार
Bihar News: भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
क्या अक्षय 'भूल बंगला' से 'भूल भुलैया’ के प्रॉफिट को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
जनरल नॉलेज
Hiroshima Nagasaki Bombing: जापान में 80 साल पहले गिरा था परमाणु बम, अब वहां कैसे हालात? क्या अब भी इससे जूझ रहे हैं लोग
जापान में 80 साल पहले गिरा था परमाणु बम, अब वहां कैसे हालात? क्या अब भी इससे जूझ रहे हैं लोग
हेल्थ
Heart Failure Warning Signs: लगातार खांसी को न समझें मामूली जुकाम, आपके कमजोर दिल की हो सकती है बड़ी चेतावनी
लगातार खांसी को न समझें मामूली जुकाम, आपके कमजोर दिल की हो सकती है बड़ी चेतावनी
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget