हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर मेट्रो के फेज 2 में होंगे ये 36 नए स्टेशन, 13,038 करोड़ रुपये होंगे खर्च, देखें पूरा रूट

जयपुर मेट्रो के फेज 2 में होंगे ये 36 नए स्टेशन, 13,038 करोड़ रुपये होंगे खर्च, देखें पूरा रूट

केंद्र सरकार ने राजस्थान को दो बड़े तोहफे दिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए अहम मंजूरी दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने राजस्थान को दो बड़े तोहफे दिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए अहम मंजूरी दी है. मंजूर की गई दोनों परियोजनाओं की कुल कीमत 92,497 करोड़ के करीब है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में दी.

सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो परियोजना की. जयपुर मेट्रो फेज-2 का यह कॉरिडोर प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर होगी. इस रूट पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे. परियोजना की कुल लागत 13,038 करोड़ रुपये तय की गई है और इसे पूरा करने में लगभग 5.5 साल का समय लगेगा.

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम (SPV) है. फेज-2 का सीधा इंटरचेंज फेज-1 से खासा कोठी स्टेशन पर होगा.  

जयपुर फेज 2 के प्रमुख स्टेशन 

इसके अलावा, यह मेट्रो लाइन सैटेलाइट टाउन और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों-जैसे उत्तर में जैतपुरा और दक्षिण में RIICO के हुक्कन इंडस्ट्रियल एरिया-तक पहुंच को आसान बनाएगी. अनुमान है कि 2055 तक यह परियोजना करीब 2.4 लाख वाहनों को सड़कों से कम करने में मदद करेगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी.

तोड़ी मोड़, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआईए रोड (विभिन्न सेक्टर), विद्याधर नगर, चोमू पुलिया, सिंधी कैंप, कलेक्टरेट, रेलवे जंक्शन, सिविल लाइंस, खासा कोठी, दुर्गापुरा, जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुरा, प्रहलादपुरा समेत कई महत्वपूर्ण इलाके इस रूट में शामिल होंगे.

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पर भी बड़ा फैसला

मेट्रो के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) की संशोधित परियोजना लागत 79,459 करोड़ रुपये मंजूर कर दी है, जिसमें एचपीसीएल की इक्विटी हिस्सेदारी 19,600 करोड़ रुपये होगी. राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली यह रिफाइनरी निर्माण पूरा कर चुकी है और जुलाई 2026 में व्यावसायिक संचालन शुरू करने की योजना है.

राजस्थान: रहस्यमयी बीमारी लील गई जिंदगी, सगे भाई-बहन समेत 5 की मौत, 7 जिलों में असर

यह परियोजना भारत की रिफाइनिंग क्षमता को और मजबूत करेगी, क्योंकि देश वर्तमान में 258 एमएमटीपीए क्षमता के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है. रिफाइनरी के लिए मुंद्रा से कच्चे तेल की पाइपलाइन पूरी होकर चालू हो चुकी है. परियोजना एमएस (पेट्रोल), एचएसडी (डीजल), पॉलीप्रोपाइलीन, एलएलडीपीई, एचडीपीई, बेंजीन, ब्यूटाडीन, सल्फर, एलपीजी और अन्य उत्पादों के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगी. इसमें विश्व-स्तरीय पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट और भारत का सबसे बड़ा पॉलीइथिलीन प्लांट शामिल है, जिससे देश में सबसे अधिक 26% का पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स हासिल होगा.

21,000 करोड़ रुपये का राजस्व 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह संयंत्र जीरो लिक्विड इफ्लुएंट डिस्चार्ज तकनीक से लैस है और इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है, जो देश में दूसरा सबसे अधिक है. निर्माण के दौरान इस परियोजना से लगभग 1 लाख रोजगार सृजित हुए, जबकि संचालन के दौरान करीब 10,000 प्रत्यक्ष और बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. यह परियोजना देश की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाएगी, डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देगी और केंद्र व राज्य सरकारों के लिए हर साल करीब 21,000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करेगी. 

Published at : 08 Apr 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi BJP Jaipur Metro BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर मेट्रो के फेज 2 में होंगे ये 36 नए स्टेशन, 13,038 करोड़ रुपये होंगे खर्च, देखें पूरा रूट
जयपुर मेट्रो के फेज 2 में होंगे ये 36 नए स्टेशन, 13,038 करोड़ रुपये होंगे खर्च, देखें पूरा रूट
राजस्थान
राजस्थान: रहस्यमयी बीमारी लील गई जिंदगी, सगे भाई-बहन समेत 5 की मौत, 7 जिलों में असर
राजस्थान: रहस्यमयी बीमारी लील गई जिंदगी, सगे भाई-बहन समेत 5 की मौत, 7 जिलों में असर
राजस्थान
Rajasthan News: भीलवाड़ा में पत्नी ने अश्लील वीडियो बनाकर पति को फंसाने की रची साजिश, उल्टी पड़ी चाल
भीलवाड़ा में पत्नी ने अश्लील वीडियो बनाकर पति को फंसाने की रची साजिश, उल्टी पड़ी चाल
राजस्थान
गायक छोटू सिंह रावणा से विवाद के बीच रविंद्र भाटी की लोगों से अपील- 'किसी भी जाति, धर्म, वर्ग...'
गायक छोटू सिंह रावणा से विवाद के बीच रविंद्र भाटी की लोगों से अपील- 'किसी भी जाति, धर्म, वर्ग...'
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget