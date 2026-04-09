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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट, आज दिल्ली रवाना होंगे बिहार के CM, क्या 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा?

नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट, आज दिल्ली रवाना होंगे बिहार के CM, क्या 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा?

Nitish Kumar News: JDU प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार, 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Apr 2026 09:29 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गुरुवार (9 अप्रैल ) को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. नीतीश कुमार शुक्रवार (10 अप्रैल) को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. जिसके बाद वह शनिवार (11 अप्रैल) को पटना लौट सकते हैं.

बताया जा रहा है कि आगामी सोमवार (13 अप्रैल) को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है. सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार मंगलवार (14 अप्रैल) को नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. 

इस्तीफे के बाद नई सरकार का होगा गठन

सीएम पद से नीतीश के इस्तीफे के बाद औपचारिक रूप से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. मंगलवार (14 अप्रैल) को NDA विधानमंडल दल की बैठक संभव है जिसमें नेता चुना जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले दिन बुधवार (15 अप्रैल) को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. 

आगामी बुधवार (15 अप्रैल) को राज्य में नया मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है. इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है. सीएम को लेकर सुगबुगाहट तेज है. जेडीयू की तरफ से लगातार निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की जा रही है.

विजय कुमार चौधरी ने दी यह जानकारी

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी. चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कुमार बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे. 

जदयू नेता ने कहा, “राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री अब संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं. वह कल (दिल्ली के लिए) रवाना होंगे और उसके अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे. इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुमार के पुत्र निशांत को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है. निशांत ने पिछले महीने जदयू की सदस्यता ली थी.

ये भी पढ़ें: निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट

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Published at : 09 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
JDU BJP NITISH KUMAR BIHAR NEWS NISHANT KUMAR PATNA NEWS
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