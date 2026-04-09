हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'जो काम 7 साल पहले...'

पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'जो काम 7 साल पहले...'

Ashok Gehlot On PM Modi: बालोतरा में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा करेंगे. इसपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समय और लागत दोनों बढ़ीं अब स्थानीय उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Apr 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल को बालोतरा जिले का दौरा रहेगा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. राजनीतिक लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है पश्चिमी राजस्थान को रिफाइनरी के संचालन से आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी साथ ही बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित हो सकेगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो महीने में राजस्थान का ये दूसरा दौरा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस दौरे की जानकारी अपने X अकाउंट पर पोस्ट करके दी. जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला हैं. अशोक गहलोत ने पीएम के इस दौरे पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है.

अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कारण जो प्रोजेक्ट 7 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें 7 साल की देरी लगी. 

वहीं इस प्रोजेक्ट की लागत को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ये 37 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था जोकि अब 80, हजार करोड़ के लगभग पहुंच चुका है. यह प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ अब इसका फायदा आम लोगों को युवा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए सरकार को इस पर भी विचार करना होगा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार विकसित करें.

पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा की 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन का समाचार सुखद है. परन्तु बीजेपी सरकार की अदूरदर्शिता के कारण इस परियोजना में अतिरिक्त समय और लागत लगे हैं. अब सरकार का फोकस पेट्रो केमिकल्स जोन को विकसित करने और राजस्थान के व्यापारियों को प्राथमिकता देने पर होना चाहिए.

करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट के उद्घाटन से पहले अब नई बहस छिड़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार में शुरू हुआ था. इसलिए आम लोगों से लेकर युवा उद्योगपतियों को इसको फायदा मिले.

ये भी पढ़ें: जयपुर: 'ईरान-अमेरिका सीजफायर पर भारत चूक गया बड़ा मौका', जानें शिया धर्मगुरु ने क्यों कही ये बात?

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot NARENDRA MODI Balotra News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'जो काम 7 साल पहले...'
पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'जो काम 7 साल पहले...'
राजस्थान
जयपुर: 'ईरान-अमेरिका सीजफायर पर भारत चूक गया बड़ा मौका', जानें शिया धर्मगुरु ने क्यों कही ये बात?
जयपुर: 'ईरान-अमेरिका सीजफायर पर भारत चूक गया बड़ा मौका', जानें शिया धर्मगुरु ने क्यों कही ये बात?
राजस्थान
ईरान-अमेरिका सीजफायर पर जयपुर में जमकर जश्न, शिया समुदाय ने मिठाई बांटकर मनाई 'ईद जैसी खुशी'
ईरान-अमेरिका सीजफायर पर जयपुर में जमकर जश्न, शिया समुदाय ने मिठाई बांटकर मनाई 'ईद जैसी खुशी'
राजस्थान
US Iran War: महायुद्ध सीजफायर पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'ईरान ने साबित कर दिया कि...'
महायुद्ध सीजफायर पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'ईरान ने साबित कर दिया कि...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
बिहार
नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट, आज दिल्ली रवाना होंगे बिहार के CM, क्या 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट, आज दिल्ली रवाना होंगे बिहार के CM, क्या 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा?
चुनाव 2026
Kerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Box Office: 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज छिन पाएगी 'धुरंधर 2'? जानें- इसके लिए रणवीर सिंह की फिल्म को और कितना कमाना होगा?
'धुरंधर 2' बन पाएगी देश की नंबर 1 फिल्म? जानें- 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए कितना कमाना होगा?
जनरल नॉलेज
Zircon vs American Diamond: जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
ऑटो
कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स
कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget