पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'जो काम 7 साल पहले...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल को बालोतरा जिले का दौरा रहेगा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. राजनीतिक लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है पश्चिमी राजस्थान को रिफाइनरी के संचालन से आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी साथ ही बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित हो सकेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो महीने में राजस्थान का ये दूसरा दौरा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस दौरे की जानकारी अपने X अकाउंट पर पोस्ट करके दी. जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला हैं. अशोक गहलोत ने पीएम के इस दौरे पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है.

अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कारण जो प्रोजेक्ट 7 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें 7 साल की देरी लगी.

वहीं इस प्रोजेक्ट की लागत को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ये 37 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था जोकि अब 80, हजार करोड़ के लगभग पहुंच चुका है. यह प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ अब इसका फायदा आम लोगों को युवा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए सरकार को इस पर भी विचार करना होगा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार विकसित करें.

पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा की 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन का समाचार सुखद है. परन्तु बीजेपी सरकार की अदूरदर्शिता के कारण इस परियोजना में अतिरिक्त समय और लागत लगे हैं. अब सरकार का फोकस पेट्रो केमिकल्स जोन को विकसित करने और राजस्थान के व्यापारियों को प्राथमिकता देने पर होना चाहिए.

करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट के उद्घाटन से पहले अब नई बहस छिड़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार में शुरू हुआ था. इसलिए आम लोगों से लेकर युवा उद्योगपतियों को इसको फायदा मिले.

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