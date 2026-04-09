हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स

कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स

Car Gear Shifting Tips: तीसरा गियर सही समय पर लगाना आपकी ड्राइविंग को बेहतर और सुरक्षित बनाता है. आइए जानें कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए और कितना स्पीड होना चाहिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

कार चलाते समय सही गियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ ड्राइविंग स्मूद होती है बल्कि इंजन की लाइफ और माइलेज भी बेहतर रहता है. कई लोग यह नहीं समझ पाते कि तीसरा गियर कब लगाना चाहिए, जिसके कारण गाड़ी झटके देती है या इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. आम तौर पर तीसरा गियर 20 से 30 kmph की स्पीड के बीच लगाया जाता है. जब आप दूसरे गियर में गाड़ी चला रहे हों और स्पीड धीरे-धीरे बढ़कर 25 kmph के आसपास पहुंच जाए, तब तीसरा गियर डालना सही माना जाता है.

अगर आप बहुत कम स्पीड पर तीसरा गियर लगा देंगे, तो इंजन पर लोड पड़ेगा और गाड़ी हिचकोले मार सकती है. वहीं अगर आप ज्यादा देर तक दूसरे गियर में गाड़ी चलाते रहेंगे, तो इंजन ज्यादा आवाज करेगा और फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी.

सही तरीके से गियर कैसे बदलें?

गियर बदलते समय सबसे जरूरी बात है कि आप क्लच का सही इस्तेमाल करें. जब आपको तीसरा गियर लगाना हो, तो पहले क्लच पूरी तरह दबाएं, फिर धीरे से गियर बदलें और क्लच को धीरे-धीरे छोड़ें. साथ ही, एक्सीलेटर को भी संतुलित तरीके से दबाएं ताकि गाड़ी बिना झटके के आगे बढ़े. अगर आप जल्दी-जल्दी क्लच छोड़ेंगे, तो गाड़ी झटका दे सकती है. ड्राइविंग के दौरान इंजन की आवाज पर ध्यान देना भी जरूरी है. अगर इंजन ज्यादा तेज आवाज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब गियर बदलने का समय हो गया है.

किन स्थितियों में बदलता है गियर का टाइम?

हर सड़क और स्थिति में गियर बदलने का समय थोड़ा अलग हो सकता है. अगर आप चढ़ाई पर गाड़ी चला रहे हैं, तो तीसरा गियर थोड़ा देर से लगाना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा ताकत की जरूरत होती है. अगर गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे हैं या वजन ज्यादा है, तो भी गियर बदलने में थोड़ा समय लेना बेहतर होता है. वहीं खाली सड़क पर आप जल्दी गियर बदल सकते हैं. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल कारों में भी थोड़ा फर्क होता है. डीजल कार में टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए उसमें गियर थोड़ा जल्दी बदला जा सकता है, जबकि पेट्रोल कार में थोड़ा ज्यादा रेव करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 09 Apr 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Auto News Third Gear Car Gear Shifting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स
कार में तीसरा गियर कब लगाना चाहिए? जानें सही स्पीड, सही तरीका और जरूरी टिप्स
ऑटो
कार में अलग-अलग नंबर प्लेट क्यों लगी रहती है, जानिए कलर के हिसाब से क्या मतलब?
कार में अलग-अलग नंबर प्लेट क्यों लगी रहती है, जानिए कलर के हिसाब से क्या मतलब?
ऑटो
BMW India Strategy 2026: बाजार भले सुस्त, BMW नहीं रुकेगी! आने वाले हैं नए मॉडल्स, जानें पूरा प्लान
BMW India Strategy 2026: बाजार भले सुस्त, BMW नहीं रुकेगी! आने वाले हैं नए मॉडल्स, जानें पूरा प्लान
ऑटो
ड्राइविंग के दौरान YouTube सुनना अब आसान! क्या आपकी कार में है Android Auto? जानें कैसे करता है काम
ड्राइविंग के दौरान YouTube सुनना अब आसान! क्या आपकी कार में है Android Auto? जानें कैसे करता है काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की राह आसान करेगी कांग्रेस? आज हो जाएगा फैसला, NCP चीफ ने उठाया यह कदम
बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की राह आसान करेगी कांग्रेस? आज हो जाएगा फैसला
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
क्या अक्षय 'भूल बंगला' से 'भूल भुलैया’ के प्रॉफिट को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
जनरल नॉलेज
Zircon vs American Diamond: जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget