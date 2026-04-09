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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजZircon vs American Diamond: जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?

Zircon vs American Diamond: जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?

Zircon vs American Diamond: जिरकॉन और अमेरिकन डायमंड दोनों ही असली डायमंड के किफायती विकल्प हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति, चमक और मजबूती में बड़ा अंतर होता है. आइए देखें यह दिलचस्प जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 09 Apr 2026 08:07 AM (IST)
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Zircon vs American Diamond: आज की बढ़ती चमक-दमक वाली दुनिया में अच्छा दिखने का शौक किसे नहीं होता और अगर बात करें डायमंड्स की, तो ये ज्वेलरी के चाहने वालो में और न्यू-एज बायर्स के बीच एक ट्रेंड सेट करने का तरीका बन गया है, लेकिन ज्वेलरी मार्केट में तरह-तरह के डायमंड उपलब्ध हैं, जैसे जिरकॉन और अमेरिकन डायमंड. चलिए आज जानते हैं कि इन दोनों में कोई समानता है या नहीं?

जिरकॉन बनाम अमेरिकन डायमंड

फर्ज कीजिए कि आप किसी ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक खूबसूरत, चमकदार चीज ने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा, फिर सेलर के डिस्क्रिप्शन से आपको पता चला कि वह एक बेहतरीन जिरकॉन है. फिर किसी दिन आप दूसरे ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर पर उसी प्रोडक्ट के बारे में पता करने गए, तो उसने आपको बताया कि यह अमेरिकन डायमंड है. यह कन्फ्यूजन क्यों? दशकों से खरीदारों ने इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया है, जिससे यह भ्रम बना हुआ है.

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क्या है अंतर?

वैसे तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को असली डायमंड का एक पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प माना जाता है. लेकिन दोनों की उत्पत्ति और केमिकल स्ट्रक्चर  पूरी तरह अलग होता है.

जिरकॉन डायमंड

जिरकॉन का ओवरऑल इम्प्रेशन काफी अच्छा माना जाता है. यह एक नेचुरल जेमस्टोन है, जिसे सीधे धरती से माइन करके निकाला जाता है, इसे पृथ्वी के सबसे पुराने मिनरल्स में से एक माना जाता है, जिनमें से कुछ की उम्र 4 बिलियन साल से भी ज्यादा है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, जिससे यह डायमंड की तरह ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और चमकता है. जब रोशनी जिरकॉन के भीतर से गुजरती है, तो वह दो हिस्सों में बंट जाती है (डबल रिफ्रैक्शन), जो असली डायमंड में नहीं होता. इसी से दोनों के बीच का अंतर समझ आता है. यह डायमंड जितना सख्त नहीं होता, लेकिन एक हद तक मजबूत जरूर होता है.

अमेरिकन डायमंड

भारत में जब भी अमेरिकन डायमंड की बात की जाती है, तो आमतौर पर उसका मतलब क्यूबिक जिरकोनिया (CZ) से होता है, जो एक लैब-ग्रोन स्टोन है और इसे डायमंड जैसा दिखने के लिए बनाया जाता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए इसके रिजल्ट्स काफी कंसिस्टेंट और अच्छे होते हैं. अमेरिकन डायमंड में सिंगल रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यह कभी-कभी जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखाई देता है. मजबूती की बात करें तो यह जिरकॉन से ज्यादा मजबूत होता है और डेली वियर के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

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Published at : 09 Apr 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Zircon American Diamond Precious Stones Diamond Alternatives
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