केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?

केरल में (गुरुवार) 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहा है. राज्य की सभी 140 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और CPI(M) समेत कई बड़ी पार्टियों के प्रमुख चेहरे मैदान में हैं. इस बार चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े नेता अपनी-अपनी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कन्नूर जिले की धर्मदम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वे CPI(M) के उम्मीदवार हैं और लगातार तीसरी बार इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इससे पहले भी वे यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चुके हैं. उन्होंने 19 मार्च 2026 को अपना नामांकन दाखिल किया था और इस बार भी वे एलडीएफ की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रमुख चेहरा हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उन्होंने खुद साफ किया है कि वे न तो उम्मीदवार हैं और न ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं. हालांकि, वे पूरे राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने लगभग 59 सीटों पर जाकर प्रचार किया है और पार्टी की जीत के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का चुनावी मैदान

सीपीआई(एम) की वरिष्ठ नेता और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा इस बार कन्नूर जिले की पेरावूर सीट से चुनाव लड़ रही हैं. उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ से है. पिछली बार 2021 में शैलजा ने मट्टनूर सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें नई सीट से मैदान में उतारा है.

बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता

बीजेपी की ओर से सुरेश गोपी का नाम भी चर्चा में है. वे गुरुवायूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने अपना वोट त्रिशूर से गुरुवायूर में ट्रांसफर कराया है. वे 2024 में त्रिशूर से लोकसभा सांसद चुने गए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला अलाप्पुझा जिले की हरिपाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वे इस सीट से लगातार छठी बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस चुनाव में वे यूडीएफ के बड़े नेताओं में से एक हैं और मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार भी माने जा रहे हैं.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का हाल

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने नेमोम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है. यह सीट बीजेपी के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि 2016 में इसी सीट से पार्टी को केरल विधानसभा में पहली जीत मिली थी. इस बार उनका मुकाबला सीपीएम के वी. शिवनकुट्टी से है. केरल का यह चुनाव कई बड़े चेहरों और कड़े मुकाबलों के कारण काफी अहम बन गया है. अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी.

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