'धुरंधर 2' बन पाएगी देश की नंबर 1 फिल्म? जानें- 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए कितना कमाना होगा?

आदित्य धर की धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज़ होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, और ये स्पाई थ्रिलर अपने तीसरे हफ़्ते में भी अपना दबदबा बनाए हुए है. तीसरे सोमवार को, रणवीर सिंह स्टारर इस फ़िल्म ने अपना सबसे कम कलेक्शन किया, लेकिन फिर भी डबल डिजिट में कमाई करने में कामयाब रही. इस बीच, अपने तीसरे मंगलवार को थोड़ी बढ़त देखी गई इसी के साथ इसने बाहुबली 2 को पछाड़ दिया. अब ये देश की दूसरी सबसे बड़ी फिलम चुकी है. जानते हैं नंबर 1 बनने के लिए इसे किसे मात देनी होगी और कितने करोड़ और कमाना होगा?

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर 2 ने अपने तीसरे मंगलवार को 10.10 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे भारत में बॉक्स ऑफिस पर कुल Rs 1033.37 करोड़ का नेट कलेक्शन हो गया. इस बीच, फ़िल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,641.21 करोड़ ग्रॉस है.

इन ज़बरदस्त नंबर्स के साथ, रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने आखिरकार प्रभास और एसएस राजामौली की बड़ी फिल्म बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है, जिसका इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 1030.42 करोड़ है. अब ये देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

देश की नंबर 1 फिल्म बनने के लिए कितना कमाना होगा?

धुरंधर को अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 की जगह बनानी है, क्योंकि इसने अभी तक अल्लू अर्जुन की पुष्पा को नहीं हराया है, जिसका इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 1,234.10 करोड़ रुपये है. ऐसे में टॉप स्पॉट पाने के लिए, आदित्य धर डायरेक्टेड धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ और कमाने होंगे जो आसान नहीं है. हालांकि इस फिल्म के पास 17 अप्रैल तक का टाइम है. क्योंकि इसके बाद सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की भूत बंगला आ जाएगी. देखने वाली बात होगी कि धुरंधर 2 अब पुष्पा 2 को मात दे पाती है या नहीं.

धुरंधर: द रिवेंज के बारे में

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी, धुरंधर 2: द रिवेंज में रणवीर सिंह ने हमज़ा अली मज़ारी का रोल कर किया है, जो एक अंडरकवर इंडियन एजेंट है और ISI के सपोर्ट वाले टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए कराची के ल्यारी अंडरवर्ल्ड में घुसता है. कहानी में जसकीरत सिंह रंगी के रूप में उनके अतीत को भी दिखाया गया है, जो एक सिख लड़का है और इंडियन आर्मी में शामिल होने और अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के सपनों से भरा है.

ज्योति देशपांडे और लोकेश धर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 19 मार्च को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ हुई थी, और तब से यह साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस में से एक बन गई है. रणवीर सिंह के अलावा, फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं.