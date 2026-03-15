LPG Crisis: जैसलमेर में सिलेंडर सप्लाई में बड़ा फर्जीवाड़ा! छापेमारी के बाद गैस एजेंसी का गोदाम सीज
LPG Crisis In Jaisalmer: जैसलमेर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में गड़बड़ी मिलने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. सायरा फोर्ट होटल के पास भारत गैस एजेंसी के एक गोदाम को रेड के बाद सीज किया गया.
ईरान-इजरायल जंग के कारण बढ़ते एलपीजी समस्या के बीचे जैसलमेर जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के वितरण में अनियमितताओं के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. 14 मार्च को जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने सायरा फोर्ट होटल के पास स्थित जैसलमेर भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारकर उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया.
यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों और गैस वितरण में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद की गई. जांच के दौरान गोदाम में कई नियमों के उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गोदाम को बंद करने का फैसला लिया.
छापेमारी में क्या मिला?
जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने गोदाम में मौजूद स्टॉक, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहन जांच की. इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. आईएएनएस के अनुसार, जांच में पता चला कि एजेंसी ने राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी थी. इसके अलावा उपभोक्ताओं का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं था और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी देखी गई.
रिकॉर्ड और दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी
जांच के दौरान गेट पास, बिलिंग और वितरण रजिस्टर में भी गंभीर खामियां पाई गईं. कई मामलों में सिलेंडरों की संख्या और उनके वितरण का रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खा रहा था. कुछ दस्तावेजों में जानकारी अधूरी थी, जबकि कई एंट्रियों में फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई. इससे यह संकेत मिला कि गैस वितरण प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं चल रही थी. रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताएं गैस वितरण व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं और इससे सरकारी नियमों की खुली अवहेलना होती है.
प्रशासन की चेतावनी और आगे की व्यवस्था
जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अब जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का वितरण मनमर्जी से नहीं होगा. भविष्य में यह पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की सीधी निगरानी और लिखित अनुमति के तहत ही संचालित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बुकिंग के अनुसार होम डिलीवरी की व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रहेगी.
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Source: IOCL