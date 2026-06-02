हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउत्तराखंड में बड़ा हादसा, जैसलमेर के परिवार की कार अलकनंदा में गिरी, 3 की मौत, 4 लापता

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, जैसलमेर के परिवार की कार अलकनंदा में गिरी, 3 की मौत, 4 लापता

Jaisalmer News In Hindi: उत्तराखंड के देवप्रयाग में जैसलमेर के एक परिवार की कार 200 फीट गहरी अलकनंदा नदी में गिर गई. हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जैसलमेर से उत्तराखंड घूमने गए एक परिवार के साथ देवप्रयाग में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है. देवप्रयाग के पास परिवार की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी अलकनंदा नदी में जा गिरी. इस भयानक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग नदी के तेज बहाव में लापता हो गए हैं. वहीं, एक बच्चे को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, जैसलमेर शहर के दरियानाथ बावड़ी इलाके का रहने वाला यह परिवार उत्तराखंड भ्रमण पर गया था. कार में परिवार के 7 सदस्यों और एक ड्राइवर समेत कुल 8 लोग सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF), स्थानीय पुलिस और फ्लड रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं. मृतकों की पहचान जैसलमेर निवासी डॉ. दिनेश माली, उनकी माता कमला देवी और ड्राइवर अखिलेश के रूप में हुई है.

Rajasthan Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बना चुनौती! कांग्रेस- BJP से इन नामों की चर्चा तेज

बहन और तीन भांजियां लापता, एक भांजे का हुआ रेस्क्यू

इस दर्दनाक हादसे में डॉ. दिनेश माली की बहन गुड्डी देवी और उनकी तीन बेटियां (नर्मदा, जानवी और अश्लेषा) अलकनंदा नदी में लापता हैं. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार नदी में उनकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है. वहीं, गुड्डी देवी के बेटे आयुष्मान को रेस्क्यू टीम ने घायल अवस्था में नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिता को हरिद्वार छोड़कर आगे घूमने गया था परिवार

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि डॉ. दिनेश माली अपनी माता कमला, पिता लूणाराम, बहन गुड्डी और चार भांजा-भांजियों के साथ जैसलमेर से ट्रेन द्वारा हरिद्वार घूमने गए थे. हरिद्वार पहुंचने के बाद, दिनेश ने अपने पिता लूणाराम को वहीं छोड़ दिया था और बाकी परिवार के साथ कार किराए पर लेकर आगे की यात्रा (पहाड़ी क्षेत्र) पर निकल गए थे. इसी दौरान देवप्रयाग में यह खौफनाक हादसा हो गया.

जैसे ही इस हृदयविदारक घटना की खबर जैसलमेर पहुंची, पूरे शहर और दरियानाथ बावड़ी इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. घटना की सूचना मिलते ही दिनेश के अन्य परिजन तुरंत जैसलमेर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं. प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं.

Jodhpur News: मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन के नीचे आई 5 साल की अमायरा, दर्दनाक मौत के बाद उठे सवाल

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 02 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Jaisalmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
उत्तराखंड में बड़ा हादसा, जैसलमेर के परिवार की कार अलकनंदा में गिरी, 3 की मौत, 4 लापता
उत्तराखंड में बड़ा हादसा, जैसलमेर के परिवार की कार अलकनंदा में गिरी, 3 की मौत, 4 लापता
राजस्थान
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ में MD और चित्तौड़गढ़ में 101 किलो डोडाचूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार
राजस्थान के झालावाड़ में MD और चित्तौड़गढ़ में 101 किलो डोडाचूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार
राजस्थान
Jodhpur News: मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन के नीचे आई 5 साल की अमायरा, दर्दनाक मौत के बाद उठे सवाल
जोधपुर के मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन के नीचे आई 5 साल की अमायरा, दर्दनाक मौत के बाद उठे सवाल
राजस्थान
Rajasthan Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बना चुनौती! कांग्रेस- BJP से इन नामों की चर्चा तेज
राजस्थान: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बना चुनौती! कांग्रेस- BJP से इन नामों की चर्चा तेज
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi की सास का घटिया ड्रामा! रोके से किया दूर, अब Dhruv सिखाएगा सबक!
बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
बिहार
बिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?
बिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?
क्रिकेट
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
इंडिया
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
इंडिया
Explained: दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए 'डक कर्व' और सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
जनरल नॉलेज
Google Mosquitoes: अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?
अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होंगे सोनम वांगचुक, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानें क्या कहा है?
कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होंगे सोनम वांगचुक, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानें क्या कहा है?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget