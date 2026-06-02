उत्तराखंड में बड़ा हादसा, जैसलमेर के परिवार की कार अलकनंदा में गिरी, 3 की मौत, 4 लापता

राजस्थान के जैसलमेर से उत्तराखंड घूमने गए एक परिवार के साथ देवप्रयाग में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है. देवप्रयाग के पास परिवार की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी अलकनंदा नदी में जा गिरी. इस भयानक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग नदी के तेज बहाव में लापता हो गए हैं. वहीं, एक बच्चे को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, जैसलमेर शहर के दरियानाथ बावड़ी इलाके का रहने वाला यह परिवार उत्तराखंड भ्रमण पर गया था. कार में परिवार के 7 सदस्यों और एक ड्राइवर समेत कुल 8 लोग सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF), स्थानीय पुलिस और फ्लड रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं. मृतकों की पहचान जैसलमेर निवासी डॉ. दिनेश माली, उनकी माता कमला देवी और ड्राइवर अखिलेश के रूप में हुई है.

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बहन और तीन भांजियां लापता, एक भांजे का हुआ रेस्क्यू

इस दर्दनाक हादसे में डॉ. दिनेश माली की बहन गुड्डी देवी और उनकी तीन बेटियां (नर्मदा, जानवी और अश्लेषा) अलकनंदा नदी में लापता हैं. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार नदी में उनकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है. वहीं, गुड्डी देवी के बेटे आयुष्मान को रेस्क्यू टीम ने घायल अवस्था में नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिता को हरिद्वार छोड़कर आगे घूमने गया था परिवार

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि डॉ. दिनेश माली अपनी माता कमला, पिता लूणाराम, बहन गुड्डी और चार भांजा-भांजियों के साथ जैसलमेर से ट्रेन द्वारा हरिद्वार घूमने गए थे. हरिद्वार पहुंचने के बाद, दिनेश ने अपने पिता लूणाराम को वहीं छोड़ दिया था और बाकी परिवार के साथ कार किराए पर लेकर आगे की यात्रा (पहाड़ी क्षेत्र) पर निकल गए थे. इसी दौरान देवप्रयाग में यह खौफनाक हादसा हो गया.

जैसे ही इस हृदयविदारक घटना की खबर जैसलमेर पहुंची, पूरे शहर और दरियानाथ बावड़ी इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. घटना की सूचना मिलते ही दिनेश के अन्य परिजन तुरंत जैसलमेर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं. प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं.

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