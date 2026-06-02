राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत, 3 और 4 जून को कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश होने और आंधी-तूफान चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग ने कहा कि इससे राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान नीचे रहा. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार (02 जून) को फलौदी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के मुताबिक श्रीगंगानगर में 41.4 डिग्री, बीकानेर में 41.2 डिग्री और जैसलमेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. अन्य अधिकांश शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा. चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री, चूरू में 39 डिग्री, पिलानी में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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बाड़मेर, जोधपुर और कोट में कितना रहा तापमान?

इसके साथ ही बाड़मेर में 38.3 डिग्री, जोधपुर में 37.4 डिग्री, कोटा में 37.2 डिग्री और सीकर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. विभाग के मुताबिक जयपुर में 35.6 डिग्री, अजमेर में 35.8 डिग्री, भीलवाड़ा और डबोक में 35 डिग्री तथा अलवर में 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा.

24 घंटे की अवधि में राजस्थान में कई जगहों पर बारिश

वहीं, मंगलवार सुबह समाप्त हुए 24 घंटे की अवधि में कई स्थानों पर बारिश हुई. उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 61 मिमी वर्षा हुई, इसके बाद बाड़मेर में 26.4 मिमी और टोंक जिले के वनस्थली में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई. अन्य कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई.

3 और 4 जून को किन-किन इलाकों में आंधी और बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ आंधी-तूफान एवं बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह जारी रहने की प्रबल संभावना है. तीन-चार जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.

इस दौरान कहीं-कहीं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने एवं बारिश होने का अनुमान है. फलस्वरूप इस सप्ताह राज्य के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की पूरी संभावना है.

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