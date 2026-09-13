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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजैसलमेर: रामदेवरा में 642वां भादवा मेला शुरू, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जैसलमेर: रामदेवरा में 642वां भादवा मेला शुरू, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जैसलमेर में रविवार (13 सितंबर) से बाबा रामदेवरा का 642वां भादवा मेला शुरू हो गया है. इस दौरान धाम आस्था के सैलाब से भक्तिमय नजर आया. आस्था का यह मेला राजस्थान के मारवाड़ का कुंभ कहलाता है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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राजस्थान के जैसलमेर में लोकदेवता बाबा रामदेव के दरबार रामदेवरा में रविवार (13 सितंबर) से 642वां भादवा मेला शुरू हो गया है. मेले के आगाज के साथ ही रामदेवरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. बाबा के दर्शन और धोक लगाने के लिए राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त रामदेवरा पहुंच रहे हैं.

चारों तरफ बाबा रामदेवरा के जयकारे गूंज रहे हैं और पूरा धाम भक्तिमय नजर आ रहा है. भादवा मेले को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त आस्था और उल्लास देखने को मिल रहा है. कोई पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंच रहा है तो कोई परिवार के साथ रामदेवरा आया है.

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श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान के बजाय बाबा के दर्शन की खुशी दिखाई दे रही है. रास्तों में भी जगह-जगह श्रद्धालुओं की टोलियां नजर आ रही हैं. मेले की शुरुआत बाबा रामदेवरा मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-अर्चना के साथ हुई. सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं.

भक्त बाबा की समाधि पर धोक लगाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं. रामदेवरा का भादवा मेला राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है. यही वजह है कि इसे ‘मारवाड़ का कुंभ’ भी कहा जाता है.

बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु

भादवा महीने में लगने वाले इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेवरा के दर्शन करने पहुंचते हैं. मेले के आगाज के साथ ही रामदेवरा की गलियों और मंदिर के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया है. कहीं बाबा के भजन सुनाई दे रहे हैं तो कहीं श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. मेले में आने वाले जातरुओं के लिए जगह-जगह भंडारे और सेवा शिविर भी लगाए गए हैं.

वो बाबा रामदेवरा के प्रति लोगों की आस्था की सबसे खास बात यह है कि उनके दरबार में अलग-अलग समुदायों के लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. यही वजह है कि रामदेवरा का भादवा मेला धार्मिक आस्था के साथ-साथ भाईचारे और एकता की भी मिसाल माना जाता है.

रविवार (13 सितंबर) से शुरू हुए इस मेले के साथ रामदेवरा में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है. बाबा के जयकारों और भजनों से पूरा धाम गूंज रहा है. आस्था, भक्ति और उल्लास के इस माहौल में रामदेवरा एक बार फिर बाबा रामदेवरा की भक्ति में डूब गया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Sep 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jaiselmer News
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