अलवर में 3 दोस्तों की मौत पर बवाल, हत्या या एक्सीडेंट? जांच शुरू

राजस्थान के अलवर शहर के मोती नगर इलाके में शनिवार (12 सितंबर 2026) देर रात हुए सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत के बाद रविवार को मामला गरमा गया. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक और कार करीब पांच फीट ऊंची नाले की दीवार से जा टकराईं और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मृतकों की पहचान हिमांशु शर्मा, छोटू राजपूत और युवराज सैनी के रूप में हुई है. टक्कर के बाद एक युवक उछलकर नाले में जा गिरा, जबकि दो युवक सड़क पर मृत मिले. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

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परिजनों ने हादसे को बताया साजिश

मृतकों के परिजनों ने इसे महज सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. परिजनों का दावा है कि युवराज सैनी का कॉलोनी के कुछ युवकों सचिन मीणा और सागर से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों को जानबूझकर कार से टक्कर मारी गई.

शव लेने से इनकार, अस्पताल के बाहर धरना

परिजनों ने सचिन मीणा और सागर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार करते हुए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगाया और बाद में जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए. उन्होंने प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपये की सहायता, आश्रितों को नौकरी और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है.

टीकाराम जूली ने मांगी निष्पक्ष जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी दीपक कुमार, डीएसपी सिटी राजेश कसाना और थाना प्रभारी सुनील टांक मौके पर पहुंचे. पुलिस हादसे की परिस्थितियों के साथ हत्या के आरोपों की भी जांच कर रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. फिलहाल परिजन शव लेने से इनकार कर अपनी मांगों पर अड़े हैं.

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