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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, जानें क्या कहा?

राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, जानें क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने BRICS सम्मेलन को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 13 Sep 2026 01:39 PM (IST)
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केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे. उन्होंने राजस्थान के निकाय चुनाव, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर, ईवीएम, BRICS सम्मेलन, आतंकवाद, टैरिफ और देश की आर्थिक स्थिति जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया. वहीं BRICS सम्मेलन को भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया.

राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लगभग सभी निकायों में बोर्ड बनाएगी. बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की बाड़ेबंदी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर को बाड़ेबंदी कहना जनप्रतिनिधियों का अपमान है.

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शेखावत ने कहा कि बीजेपी की परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने काफी परिश्रम किया है. प्रशिक्षण शिविरों के जरिए उन्हें स्वस्थ वातावरण में रहने और पार्टी की रीति-नीति से परिचित कराने का अवसर मिलता है.

ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना

ईवीएम को लेकर भी शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल कई मुद्दे हैं और आने वाले समय में ईवीएम को लेकर भी चर्चा शुरू होगी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई अन्य विषय भी सामने आएंगे.

BRICS सम्मेलन को बताया बड़ी कूटनीतिक सफलता

BRICS सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों का एकजुट होना बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है.

शेखावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रस्तावों और मुद्दों को जिस गंभीरता से लिया जा रहा है, वह भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

टैरिफ के मुद्दे पर भारत की नीति को लेकर भरोसा

टैरिफ के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि प्रत्येक देश अपने दृष्टिकोण से टैरिफ को देख रहा है. टैरिफ के हथियार के रूप में इस्तेमाल को लेकर चिंता है. उन्होंने कहा कि भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है.

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के साथ वार्ता चल रही है. भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है.

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भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताया भरोसा

देश की आर्थिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी और चुनौतियों के बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों और बनाई गई नीतियों का परिणाम अब दिखाई दे रहा है.

उन्होंने दावा किया कि भारत का निर्यात बढ़ा है, सेवा क्षेत्र का निर्यात बढ़ा है और विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर दर्ज होना बड़ी उपलब्धि है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat RAJASTHAN NEWS BRICS Summit 2026
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