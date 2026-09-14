राजस्थान नगर निगम रिजल्ट: कहां-कहां कांग्रेस ने जीती BJP से ज्यादा सीटें?

राजस्थान में हुए नगरीय निकाय चुनाव के तहत 10 नगर निगमों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए. इनमें छह पर बीजेपी, तीन पर कांग्रेस और एक सीट अन्य के खाते में गई है. राज्य में जिन 309 नगरीय निकायों चुनाव हुए थे जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 200 से अधिक नगरपालिकाएं शामिल थीं.

राजस्थान के सभी 10 नगर निगमों में कुल 855 वार्ड हैं. अभी तक बीजेपी ने सबसे ज्यादा 385 वार्डों में जीत हासिल की है. कांग्रेस ने 292 और अन्य ने 135 वार्ड में जीत का परचम लहराया है.

जयपुर नगर निगम- कुल 150 वार्ड, 130 के नतीजे घोषित

बीजेपी-68

कांग्रेस- 48

अन्य- 14 वार्ड

जोधपुर नगर निगम- कुल 100 सीट, 99 के नतीजे घोषित

बीजेपी-44

कांग्रेस- 44

अन्य- 11 वार्ड

कोटा नगर निगम- कुल 100 सीट, 78 के नतीजे घोषित

बीजेपी- 47

कांग्रेस- 29

अन्य- 2 वार्ड

बीकानेर नगर निगम- सभी 80 घोषित

कांग्रेस- 42

बीजेपी- 27

अन्य- 11

अजमेर नगर निगम- सभी 80 घोषित

कांग्रेस- 37

बीजेपी- 32

अन्य- 11

उदयपुर नगर निगम- सभी 80 घोषित

बीजेपी-53

कांग्रेस-23

अन्य- 4 वार्

भीलवाड़ा नगर निगम- सभी 70 घोषित

बीजेपी- 45

अन्य- 15

कांग्रेस- 10 वार्ड

अलवर नगर निगम- सभी 65 घोषित

बीजेपी- 28

कांग्रेस- 23

अन्य- 14 वार्ड

भरतपुर नगर निगम- सभी 65 घोषित

अन्य- 38

बीजेपी-20

कांग्रेस- 7 वार्ड

पाली नगर निगम- सभी 65 घोषित

कांग्रेस- 29

बीजेपी-21

अन्य- 15 वार्ड

जोधपुर और भरतपुर नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे

जोधपुर नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वार्ड से कांग्रेस पिछड़ गई, यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वार्ड से बीजेपी हार गई है, यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जनपद भरतपुर में निर्दलीयों ने सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है. तीन जिलों में अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिला है.

45 नगर परिषद में अभी तक किसे कितनी जगह जीत?

इसी तरह से 45 नगर परिषद में से बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 6 जगह पर बहुमत मिला है. सात जगहों पर निर्दलीय ने सबसे ज्यादा वार्ड जीते हैं. 20 नगर परिषद में अभी किसी को भी बहुमत नहीं मिला है.

नगर पंचायतों में क्या है बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति?

राज्य में 252 नगर पंचायतों में से बीजेपी को 67 में बहुमत मिल चुका है. वहीं कांग्रेस को 38 नगर पंचायतों में जीत हासिल हुई है. वहीं निर्दलीयों ने 16 नगर पंचायत में कब्जा जमाया है. कुल में से 131 नगर पंचायतों में अभी किसी को भी बहुमत नहीं है.

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