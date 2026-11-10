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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर

जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर

दीपावली के अवसर पर जयपुर में रामसेतु निर्माण की जीवंत झांकी आकर्षण केंद्र बन गई. झांकी को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी. इस दौरान लोग राम नाम के जयकारे लगा रहे थे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Nov 2026 07:24 AM (IST)
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दीपावली के मौके पर पिंक सिटी जयपुर बिजली की रंगीन रोशनी से जगमग किया गया है. यहां जगह- जगह आकर्षक झांकियां भी सजाई गई हैं. इनमें पुराने शहर के छोटी चौपड़ चौराहे पर तैयार की गई रामसेतु की झांकी लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. रात के अंधेरे में जब इस झांकी में लगाई गई लाइट्स जल उठती है तो इसकी छटा देखते हुए ही बनती है.

इस झांकी में सबसे ऊपर भगवान राम की बड़ी सी आकृति है और इसके ठीक बगल में अयोध्या में कुछ सालों पहले बन कर तैयार हुए रामलला के भव्य मंदिर को दिखाया गया है. नीचे की तरफ रामायण काल के रामसेतु तैयार करने के दृश्य को हाईटेक तरीके से दिखाया गया है. 

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राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर

झांकी में यह दिखाया गया है कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ खड़े हुए हैं और वानर सेना राम नाम लिखे हुए पत्थरों को समुद्र में डाल रही है और वहां रास्ता बनता जा रहा है. रामसेतु का चित्रण मूवेबल है. इसे देखने के लिए आने वाले लोग राम नाम के जयकारे लगाते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर अपनी आस्था भी प्रदर्शित करते दिखाई दिए.

जयपुर में सजाई गई इस झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. लोगों को यह झांकी काफी पसंद आ रही है. लोग इसकी तस्वीरें खींच रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं. यह झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

लग-अलग थीम पर कई झांकियां 

हालांकि, शहर में समुद्र मंथन की थीम समेत कई दूसरे धार्मिक प्रसंग पर भी झांकियां तैयार की गई हैं. जयपुर में दीपावली के मौके पर पूरे शहर में बिजली की रंगीन रोशनी से सजावट के साथ ही जगह-जगह झांकियां सजाने की परंपरा है. यहां की दीपावली को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं. इस बार भी देश-विदेश के काफी टूरिस्ट यहां आए हुए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Nov 2026 07:24 AM (IST)
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