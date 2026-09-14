राजस्थान: BJP कैंडिडेट का घर वालों ने भी नहीं दिया साथ! मिला सिर्फ 1 वोट

राजस्थान के डीडवाना जिले में निकाय चुनाव के नतीजे में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां की परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिला है. बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ अपना ही वोट मिला है. सवाल ये है कि क्या बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चंद्र को उनके घर वालों ने भी वोट नहीं किया.

वहीं इस वार्ड में कांग्रेस की हिना खान ने बड़ी जीत दर्ज की है. इस वार्ड में कुल 573 वोट पड़े थे. एक वोट नोटा को मिला था. कांग्रेस की उम्मीदवार हिना खान 376 वोट पाकर चुनाव जीती हैं, जबकि निर्दलीय रशीद खान को 195 वोट मिले हैं.

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दो प्रस्तावकों ने भी नहीं डाला वोट?

हिना खान 181 वोटों से चुनाव जीती हैं. बीजेपी के कैलाश चंद्र को सिर्फ अपना ही वोट मिला है. इस वार्ड में सिर्फ तीन उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में थे. हालांकि बीजेपी प्रत्याशी नामांकन में दो प्रस्तावक भी थे. लेकिन प्रस्तावकों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया. सवाल यह है कि बीजेपी प्रत्याशी अपने घर परिवार का वोट भी हासिल क्यों नहीं कर सके.

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(अपडेट जारी है.)