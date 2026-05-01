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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: भीषण गर्मी से बचाने के लिए गोविंद देव जी पर हुई 'आर्टिफिशियल बारिश', उमड़े हजारों भक्त

Jaipur News: भीषण गर्मी से बचाने के लिए गोविंद देव जी पर हुई 'आर्टिफिशियल बारिश', उमड़े हजारों भक्त

Jaipur News In Hindi: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भीषण गर्मी से राहत के लिए 'जल वर्षा उत्सव' मनाया गया. 43 डिग्री तापमान में भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर 15 मिनट तक कृत्रिम जलवर्षा की गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 May 2026 06:08 PM (IST)
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राजस्थान में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है. प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है. इस भीषण गर्मी के टॉर्चर से इंसानों के साथ-साथ अब भगवान को भी बचाने के लिए खास जतन किए जा रहे हैं. राजधानी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी महाराज (Govind Dev Ji Temple) के मंदिर में आज पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बेहद अनूठा और मनमोहक 'जल वर्षा उत्सव' आयोजित किया गया.

इस अनूठे उत्सव के तहत 43 डिग्री के भारी तापमान के बीच मंदिर के गर्भगृह में विशेष फव्वारे लगाए गए. दोपहर के वक्त करीब 15 मिनट तक राधा रानी संग विराजमान भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर इन फव्वारों के जरिए 'कृत्रिम जलवर्षा' (Artificial Rain) की गई. यह अद्भुत नजारा देखकर वहां मौजूद हर भक्त भाव-विभोर हो गया.

क्या है इस 'जल यात्रा उत्सव' की मान्यता?

शास्त्रों और मान्यताओं के मुताबिक, यह आर्टिफिशियल बारिश भगवान को ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए कराई जाती है. ऐसी गहरी आस्था है कि गर्भगृह में भगवान पर इस 'जल यात्रा उत्सव' के आयोजन के बाद मौसम का मिजाज कुछ नरम पड़ जाता है और आम लोगों को भी आसमान से बरस रही इस आग (Heatwave) से थोड़ी राहत मिल जाती है. इस दौरान पुजारियों और भक्तों ने भगवान से गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए खास प्रार्थना भी की.

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गर्मी की परवाह किए बिना उमड़ा आस्था का सैलाब

43 डिग्री के उबलते तापमान में भी अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. गर्मी की परवाह किए बिना भक्त पूरी तरह से भक्ति भाव में मगन नजर आए. आलम यह था कि जल यात्रा उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 May 2026 06:08 PM (IST)
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