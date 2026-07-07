जालौर में मानसून आते ही झमाझम बारिश, नदियां-नाले के तेज बहाव में जीप पलटी; 3 दिन का अलर्ट जारी

राजस्थान के जालोर जिले में सोमवार (6 जुलाई) को मानसून ने रफ्तार पकड़ ली. जालोर शहर सहित कई जिले के अधिकांश हिस्सों में करीब डेढ़ घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसके बाद शाम तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा. बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जिले में आंधी-गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है.

तेज बारिश के चलते जिले के कई नदी-नालों में पानी की आवक शुरू हो गई. जसवंतपुरा क्षेत्र की बाड़ी नदी, जो सिरोही जिले के मालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, उसमें करीब एक फीट तक पानी बहता नजर आया. वहीं भाद्राजून क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद धुम्बड़ा माता मंदिर की पहाड़ियों पर झरने बहने लगे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

रोपसी और वणधर नदी मेंल तेज बहाव के चलते चालक की जीप पलटी

भीनमाल क्षेत्र में रोपसी और वणधर नदी में भी तेज बहाव दर्ज किया गया. दोनों नदियों में करीब दो फीट तक पानी आने से रपटों के ऊपर से पानी बहने लगा. इसी दौरान एक जीप चालक ने बहाव वाले रपट को पार करने का प्रयास किया, जिससे जीप पलट गई. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए जीप में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से बहाव वाले नदी-नालों व रपटों को पार नहीं करने की अपील की.

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सबसे अधिक वर्षा 88 एमएम की गई दर्ज, तीन दिनो तक आंधी की संभावना

इससे पहले शनिवार को मानसून सक्रिय होने के बाद जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश थम जाने से उमस लगातार बढ़ रही थी. सोमवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली. बारिश के आंकड़ों की बात करें तो सोमवार शाम तक जिले में औसतन 36.1 एमएम वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश जसवंतपुरा में 88 एमएम और भाद्राजून में 70 एमएम रिकॉर्ड की गई. वहीं चितलवाना, सांचौर और जालोर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा दर्ज हुई.

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक जालोर जिले में मानसून सक्रिय बना रहेगा. इस दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश, आंधी और मेघगर्जन की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

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