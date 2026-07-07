राजस्थान: साढू के घर पत्नी की गला दबाकर हत्या, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया युवक

राजस्थान के भीलवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के आमली बरडोद गांव में एक शख्स ने अपनी साली के घर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर फांसी के फंदे पर झूल गया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना की सूचना पर हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील बेड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एम ओ बी और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं.

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साली गई थी फूल तोड़ने तभी हुआ वारदात

परिजनों के मुताबिक, कालू रविवार रात को ही अपने साढू के घर आया था दोनों ने रात में साथ खाना खाया था फिर कमरे में सोने चले गए थे. सोमवार सुबह युवक का साढू और उसकी साली फूल तोड़ने के लिए खेत चले गए थे. कालू की पत्नी भी उसके साथ चली गई थी लेकिन कालू ने फोन कर उसे घर बुला लिया. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई तो गला घोंट कर पहले पत्नी की हत्या कर दी फिर खुद आत्महत्या कर ली.

पंखे से लटका था कालू जाट

भीलवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक सदर नेमीचंद ने कहा कि आज सुबह हमीरगढ़ थाने पर सूचना मिली थी कि कालू जाट ने अपने साढू जगदीश जाट के घर अपनी ही पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को कालू जाट पंखे के फंदे से लटका मिला जबकि उसकी पत्नी दुर्गा का हत्या किया हुआ शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था.

मोबाइल से खुल सकता है राज

मृतका दुर्गा के भाई जगदीश ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक, कालू जाट ने पहले अपनी पत्नी दुर्गा की गला दबाकर तथा लोहे की रॉड से हमला कर हत्या की इसके बाद अपनी पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों मृतकों के मोबाइल जब्त कर उनका तकनीक की विश्लेषण शुरू किया है.

लिस उप अधीक्षक सदर नेमीचंद ने यह भी कहा कि प्रारंभिक तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि कालू जाट आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों से तनाव में था. हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चलेगा.

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