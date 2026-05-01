कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला, पिता की आत्मा लेने पहुंचे युवक ने किया हवन-पूजन

राजस्थान के कोटा शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में गुरुवार को अंधविश्वास से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. जिसने अस्पताल में मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया. जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के छोटी बिजौलिया निवासी दिनेश प्रजापति नामक युवक अपने पिता की आत्मा लेने की बात कहकर अस्पताल परिसर पहुंच गया.

युवक की गतिविधियों को देखकर वहां मौजूद मरीजों के परिजन, कर्मचारी और अन्य लोग स्तब्ध रह गए. दिनेश प्रजापति के परिवार में लंबे समय से कुछ परेशानियां चल रही थीं. इसी बीच कथित तौर पर कुछ तांत्रिकों ने उसे सलाह दी कि उसके पिता की आत्मा अस्पताल परिसर में भटक रही है और विशेष पूजा-पाठ तथा तांत्रिक क्रियाओं के जरिए उसे ले जाना होगा.

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न्यू मेडिकल के ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचा

इसी अंधविश्वास के चलते युवक न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के गेट नंबर चार के पास स्थित ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र में पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक वहां काफी देर तक पूजा-पाठ, मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाएं करता रहा. उसने जमीन पर पूजा सामग्री रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान भी किए. अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियां देखकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया.

इलाज के दौरान हुई थी युवक के पिता की मौत

बताया जा रहा है कि पूजा-पाठ करने आए युवक के पिता की मौत इलाज के दौरान अस्पताल के ICU वार्ड में हो गई थी. मृतक के परिजन मंगलवार को अस्पताल में जमा हो गए. उनका कहना था कि मृतक की आत्मा को पुष्प आमंत्रण के साथ लेने के लिए आए हैं. वहीं मृतक के परिजनों ने ICU वार्ड के अंदर ही पूजा-अर्चना करने की इच्छा जताई थी, जिसको अस्पताल प्रशासन ने नकार दिया.

इसी बीच अस्पताल कर्मचारियों ने परिजनों को अंदर जाने से रोक दिया. इसके बाद परिजन अस्पताल के बाहर बैठकर धार्मिक अनुष्ठान करने लगे. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है. इस मेडिकल कॉलेज में पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं. अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी तरह स्थिति पर काबू पा लेता है.

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