LPG का झटका! कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब राजस्थान में क्या हो गई कीमत? जान लें यहां

अमेरिका-ईरान युद्ध की मार लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई पर पड़ रही है, जिससे आम जनता की जेब पर भी असर पड़ रहा है. राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की वृद्धि की गई है. यहां कामर्शियल और छोटे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसका प्रभाव लाखों श्रमिकों पर पड़ने वाला है. ये नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं.

वहीं, राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मतलब घरेलू उपयोग का 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 916.50 रुपए में ही मिलेगा, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से शादी वाले घरों का बजट बिगड़ सकता है. नई वृद्धि के साथ प्रदेश में अब 19 किलो का कामर्शियल सिलेंडर 2106 रुपए की बजाय 3099 रुपए में मिलेगा.

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लाखों श्रमिकों पर पड़ेगा असर

वहीं, एलपीजी संकट के चलते दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर (FTL) देने की व्यवस्था शुरू की गई थी. पहले ये सिलेंडर 592 से लेकर 616 रुपए तक में मिलते थे, लेकिन अब इसके लिए 833 से 857 रुपए तक देने पड़ेंगे. इस कदम से प्रदेश के लाखों श्रमिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है. गौर हो कि राजस्थान में इस साल कामर्शियल गैस सिलेंडर पर कंपनियों ने अब तक करीब 1490 रुपए बढ़ाया है. 31 दिसंबर 2025 तक कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1669 रुपए में मिलता था, जो अब 3099 रुपए में मिलेगा.

इससे पहले जनवरी में 111 रुपए, फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए और अप्रैल में 195 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं. कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से अब खाने-पीने के सभी सामान के दाम भी बढ़ेंगे. कीमतों में इस वृद्धि पर कारोबारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी है क्योंकि एलपीजी की सप्लाई अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण काफी प्रभावित हो रही है.

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