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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकरौली: मगरमच्छ के जबड़े में फंसा दोस्त, फिर मित्र ने जान जोखिम में डाल कर बचाई जिंदगी

करौली: मगरमच्छ के जबड़े में फंसा दोस्त, फिर मित्र ने जान जोखिम में डाल कर बचाई जिंदगी

Rajasthan News In Hindi: करौली जिले के करणपुर डांग क्षेत्र में बकरियां चराने गए पशुपालक के हाथ को मगरमच्छ ने अपने जबड़े में जकड़ लिया. मगर सके साथी ने बहादुरी से उसकी जान बचा ली.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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राजस्थान के करौली जिले के करणपुर डांग क्षेत्र में स्थित घुसई घाट पर एक पशुपालक पर मगरमच्छ के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नदी से पानी भरने के दौरान मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे नदी के अंदर खींचने लगा. इस दौरान उसके साथी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी दिखाते हुए मगरमच्छ से भिड़ंत की और लाठी से उसकी आंख पर वार कर घायल की जान बचा ली.

पानी पीने गए पशुपालक को मगरमच्छ ने अपने जबड़े में जकड़ा

जानकारी के अनुसार, घुसई गांव निवासी पूरण मीणा रोज की तरह बकरियां चराने के लिए इलाके में गया था. इसी दौरान वह नदी से पीने के लिए पानी भर रहा था, तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया. मगरमच्छ ने पूरण का हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे नदी के अंदर खींचने लगा. पूरण की चीख-पुकार सुनकर उसके साथ मौजूद प्यारेलाल तुरंत मौके पर पहुंचा और बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी.

जब मगरमच्छ पूरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो प्यारेलाल ने लाठी से मगरमच्छ की आंख पर जोरदार वार किया. इसके बाद मगरमच्छ ने पूरण को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई. घटना के तुरंत बाद घायल पूरण को करणपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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घुसई घाट और आसपास के नदी क्षेत्र में मगरमच्छ पहले भी कर चुका हमला

घायल पूरण ने बताया कि मगरमच्छ के हमले के दौरान उसे लगा था कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन उसके साथी की बहादुरी और सूझबूझ से उसकी जान बच गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि घुसई घाट और आसपास के नदी क्षेत्र में मगरमच्छ पहले भी कई बार लोगों और पशुओं पर हमला कर चुके हैं. ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और मगरमच्छों के खतरे से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Karauli News RAJASTHAN NEWS
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